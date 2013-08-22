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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

گل محمدزاده:

مبالغ خرید گندم کشاورزان به موقع پرداخت نمی شود

مبالغ خرید گندم کشاورزان به موقع پرداخت نمی شود

بستان آباد- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بستان‌آباد از پرداخت نشدن به موقع مبالغ گندم خریداری شده از کشاورزان در این شهرستان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس گل محمدزاده ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی مشکلات روستاییان این شهرستان گفت: عدم پرداخت به موقع مبالغ خرید گندم، کشاورزان را در مضیقه مالی قرار داده است.

وی ادامه داد: ظرفیت ذخیره گندم در شهرستان 30 هزار تن است که  از این مقدار سالانه 12 هزار تن مصرف می شود و با تشکیل ستاد خرید گندم، تاکنون خرید بیش از هفت هزار تن گندم تولیدی در بخش زراعی این شهرستان عملی شده است.

فرماندار شهرستان بستان‌آباد با اشاره به فرسوده بودن ناوگان موتوری بخش کشاورزی شهرستان، خواستار توجه ویژه برای پرداخت اعتبارات برای نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات بخش کشاورزی شد.

گل محمدزاده  کمبود آب را یکی از مشکلات اصلی این شهرستان دانست و گفت: در بخش کشاورزی توجه به ساخت کانال‌های آبیاری و ساماندهی کانال‌های تخریب شده و احیای قنوات مشکلات این بخش را حل می کند.

کد مطلب 2120719

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