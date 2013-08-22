بهبود معیشت مردم در اولویت کاری دولت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت دیر اظهار داشت: خدمات دولت‌ها در طول انقلاب اسلامی، خدمت به نظام اسلامی است و برای هر مسئول باب خدمت دراین نظام باز است و تغییر و تحول دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی هم نشانه پویایی و بالندگی مردم سالاری دینی است.

وی افزود: ما مسئولان سرباز انقلاب و نظام اسلامی هستیم و باید به دور از هرگونه نگرش در تغییرها در دولت، کار خود را تا آخر دوره کاری خود به نحو احسن انجام دهیم تا مرضی رضایت خدا باشد.

وی با بزرگداشت هفته دولت، سالروز شهادت رجایی و باهنر گفت: یکی از برنامه‌های دشمن در اوایل انقلاب گرفتن شخصیت‌ها از نظام بود که در آن زمان افراد زیادی را از بدنه نظام جدا کردند ولی دشمن زبون به هیچ کدام از اهداف شوم خود نرسید.

بحرانی یادآورشد: این انقلاب به آسانی به دست ما نرسیده و برای به ثمر رسیدن آن خون‌های زیادی تقدیم انقلاب و اسلام شده است که نیاز است از آن به نحو احسن پاسداری کنیم.

فرماندار دیر به اولین نشست هیات دولت یازدهم نیز اشاره کرد و گفت: تقارن آغاز کار دولت یازدهم و بزرگداشت هفته دولت مبارک است و رئیس جمهوری اولویت کاری خود را درآغاز فعالیت هیات دولت به معیشت مردم اختصاص داده که این نشان از جدی بودن ایشان در رسیدگی به مشکلات مردم است.

در ادامه این نشست اعضای کمیته‌های ستاد بزرگداشت هفته دولت و برنامه کاری آنان مشخص شد.