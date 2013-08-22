به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در امروز پنج شنبه در بازار یک میلیون و 36 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 22 هزار تومان، نیم سکه 525 هزار تومان، ربع سکه 325 هزار تومان و گرمی 215 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 104 هزار و 340 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1369 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 120 تومان، هر یورو را 4 هزار و 120 تومان، هر پوند را 4 هزار و 800 تومان و هر درهم امارات را 848 تومان اعلام کردند.
جدول قیمت سکه و ارز
|نوع سکه
|پنج شنبه - قیمت (تومان)
|سکهتمامطرحجدید
|1036000
|سکهتمامطرحقدیم
|1022000
|نیم سکه
|525000
|ربع سکه
|325000
|1 گرمی
|215000
|هرگرمطلای18عیار
|104340
|نوع ارز
|دلار آمریکا
|3120
|یورو
|4120
|پوند انگلیس
|4800
|درهم امارات
|848
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