به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در امروز پنج شنبه در بازار یک میلیون و 36 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 22 هزار تومان، نیم سکه 525 هزار تومان، ربع سکه 325 هزار تومان و گرمی 215 هزار تومان اعلام شد.



همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 104 هزار و 340 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1369 دلار است.



در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 120 تومان، هر یورو را 4 هزار و 120 تومان، هر پوند را 4 هزار و 800 تومان و هر درهم امارات را 848 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز