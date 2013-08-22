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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

جدول قیمت سکه و ارز در پنج‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در پنج‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز پنج‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در امروز پنج شنبه در بازار یک میلیون و 36 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 22 هزار تومان، نیم سکه 525  هزار تومان، ربع سکه 325 هزار تومان و گرمی 215 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 104 هزار و 340 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1369 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 120 تومان، هر یورو را 4 هزار و 120 تومان، هر پوند را 4 هزار و 800 تومان و هر درهم امارات را 848 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه پنج شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1036000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1022000
نیم سکه 525000
ربع سکه 325000
1 گرمی 215000
هرگرم‌طلای18عیار 104340
نوع ارز  
دلار آمریکا 3120
یورو 4120
پوند انگلیس 4800
درهم امارات 848

 

کد مطلب 2120732

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