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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

مادر شهید "خرم جاه" رهسپار همدان شد

مادر شهید "خرم جاه" رهسپار همدان شد

ساوجلاغ - خبرگزاری مهر: مادر شهید "ایرج خرم جاه" شهیدی که این اواخر و پس از 27 سال مزار مطهرش در همدان شناسایی شد، برای زیارت مزار فرزندش راهی همدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید ایرج خرم جاه برای حضور بر مزار فرزندش از ساوجبلاغ راهی همدان شد تا پس از 27 سال به مزار فرزندش برسد.

خانواده این شهید صبح امروز به همراه جمعی از مردم منطقه از گلزار شهدای شهر گلسار واقع در شهرستان ساوجبلاغ عازم همدان شدند. تعدادی از فرماندهان سپاه و پرسنل بنیاد شهید نیز این خانواده را همراهی کرده اند.

این شهید والا مقام که به علت شباهت فراوان، سالها به جای شهید دیگری در همدان به خاک سپرده شد، مدتی پیش از طریق برنامه ماه عسل شبکه سوم سیما ویژه ماه مبارک رمضان شناسایی شد.

شهيد والامقام ايرج خرم جاه ديماه سال ۶۵ در عمليات كربلای پنج به فيض رفيع شهادت نائل آمد.
 

کد مطلب 2120735

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