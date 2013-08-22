دومین نمایشگاه تخصصی تاسیسات در قزوین برگزار می شود

علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دومين نمایشگاه تخصصي تاسیسات ،انرژي سرمایشی و گرمایشی و اولين نمايشگاه کاشی،سرامیک،سرويسهاي بهداشتي،صنايع و تجهيزات وابسته از تاریخ 5 لغایت 8 شهريور ماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار می شود.



وی افزود: در این نمایشگاه تولید کنندگان و نمایندگی ها تولیدات و آخرین دستاوردهای خود را در زمينه هاي لوله و اتصالات، رادياتورهاي پنلي، ديگ و مشعل، پكيج، شيرآلات بهداشتي، ديگ هاي بخار، فيلترهاي صنعتي، توليد سنگ، انواع روغن پايه، اتوماسيون سيستم هاي تهويه مطبوع، عايق، لوله هاي تلفيقي، پمپ هاي آب رسانی به نمایش خواهند گذاشت.



وحدتی بیان کرد: مشاركت كنندگان در این نمايشگاه از استانهای قزوين، تهران، البرز، آذربايجان شرقي، اصفهان، مازندران و زنجان حضور خواهند داشت.



وی با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه تصریح کرد: ایجاد فضای رقابتی برای ورود به بازارهای جدید،ارائه توانمندیهای مشارکت کنندگان، معرفی کالا و خدمات جدید مشارکت کنندگان، سنجش توان رقابتی مشارکت کنندگان، افزایش میزان تبلیغات در سطح عموم، تحقیق بازار و بازاریابی اشاره کرد.



وحدتی یادآورشد: دومين نمایشگاه تخصصي تاسیسات، انرژي سرمایشی و گرمایشی و اولين نمايشگاه کاشی، سرامیک، سرويسهاي بهداشتي، صنايع و تجهيزات وابسته در مدت برگزاری از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما پذیرای بازدید علاقه مندان و متخصصین خواهد بود.