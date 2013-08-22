مدیران و کارکنان ادارات فرهنگی سیستان و بلوچستان در رقابت های قرآنی شرکت می کنند

حجت الاسلام صفر قربان پور در گفتگو با مهر هدف از برگزاری این دوره از رقابت ها را ترویج فرهنگ قرآنی و نشر ارزش های دینی و همچنین ایجاد شور قرآنی در بین مدیران، کارمندان و خانواده های دستگاه های اجرایی سراسر استان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: کارکنان و خانواده های فرهنگی سراسر استان می توانند از طریق ثبت نام الکترونیکی به نشانی www.telavat.com و یا با مراجعه به مراکز دارالقرآن ادارات تبلیغات اسلامی سراسر استان برای شرکت در این رقابت ها اقدام کنند.

قربانپور ادامه داد: این رقابت ها در طی 2 مرحله استانی و کشوری و در رشته‌هاي حفظ سوره منتخب، حفظ دو جزء و حفظ 5جزء و همچنين بخش قرائت شامل دو رشته ترتيل و تحقيق و نیز بخش مفاهيم شامل ترجمه و تفسير برگزار می شود.

وی گفت: ثبت نام در طرح رقابت های قرآنی تسنیم از مرداد ماه سال جاری آغاز شده و متقاضیان تا پایان پنجم شهریورماه فرصت دارند تا به منظور شرکت در این دوره از رقابت ها ثبت نام کنند.