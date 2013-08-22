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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

به منظورترویج فرهنگ قرآنی/

مدیران و کارکنان ادارات فرهنگی سیستان و بلوچستان در رقابت های قرآنی شرکت می کنند

مدیران و کارکنان ادارات فرهنگی سیستان و بلوچستان در رقابت های قرآنی شرکت می کنند

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری رقابت های قرآنی در بین مدیران، کارکنان و خانواده های ادارات فرهنگی سراسر استان با عنوان طرح تسنیم خبر داد.

حجت الاسلام صفر قربان پور در گفتگو با مهر هدف از برگزاری این دوره از رقابت ها را ترویج فرهنگ قرآنی و نشر ارزش های دینی و همچنین ایجاد شور قرآنی در بین مدیران، کارمندان و خانواده های دستگاه های اجرایی سراسر استان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: کارکنان و خانواده های فرهنگی سراسر استان می توانند از طریق ثبت نام الکترونیکی به نشانی  www.telavat.com و یا با مراجعه به مراکز دارالقرآن ادارات تبلیغات اسلامی سراسر استان برای شرکت در این رقابت ها اقدام کنند.

قربانپور ادامه داد: این رقابت ها در طی 2 مرحله استانی و کشوری و در رشته‌هاي حفظ سوره منتخب، حفظ دو جزء و حفظ 5جزء و همچنين بخش قرائت شامل دو رشته ترتيل و تحقيق و نیز بخش مفاهيم شامل ترجمه و تفسير برگزار می شود.

وی گفت: ثبت نام در طرح رقابت های قرآنی تسنیم از مرداد ماه سال جاری آغاز شده و متقاضیان تا پایان پنجم شهریورماه فرصت دارند تا به منظور شرکت در این دوره از رقابت ها ثبت نام کنند.

کد مطلب 2120737

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