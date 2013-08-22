کاهش درآمد متوسط خانواده های آمریکایی نسبت به چهار سال پیش

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "هندلز بلات" بر اساس گزارش اداره آمار آمریکا، خانواده های قشر متوسط جامعه آمریکایی در حال حاضر نسبت به پایان دوران رکود در این کشور از درآمد کم تری برخوردارند.

بر اساس این گزارش درآمد متوسط خانوارهای آمریکایی حدود 4.4 درصد کاهش داشته است. درآمد متوسط در جامعه آمریکا در ژوئن امسال حدود 52098 دلار بوده است. در ژوئن 2009 که رکود اقتصادی در آمریکا پایان یافت، درآمد متوسط در این کشور 54478 دلار بوده است. قبل از شروع رکود در دسامبر 2007 نیز میزان آن 55480 دلار بوده است.

بر اساس گزارش اداره آمار آمریکا، تقریبا همه اقشار و گروههای مردمی در جامعه آمریکا نسبت به چهار سال پیش از درآمد کمتری برخوردارند. برخی گروههای جامعه آمریکایی از جمله سیاه پوستان، طبقه متوسط رو به بالا و بیکاران از کاهش درآمد بیش از حد متوسط رنج می برند.