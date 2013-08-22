ورامینی ها در حسرت ابلاغ فرمانداری ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، در 27 شهریورماه سال 1389، پنج مسئول ارشد شهرستان ورامین ارتقای فرمانداری ورامین را از رئیس جمهور خواستار شدند.

در اولین نامه این پنج مسئول ارشد شهرستان خطاب به رئیس جمهور آمده بود: "شهرستان ورامین با قدمت هفت هزار ساله، دارای سابقه درخشان انقلابی در عرصه ها و زمان های مختلف از قیام 15 خرداد 1342 تا حضور شجاعانه و مستمر در طول هشت سال دفاع مقدس است.

تقدیم بیش از 1400 شهید و آزاده و جانباز و حضور قاطعانه در پشتیبانی از ولایت و رهبری، به خصوص در فتنه سال 88 و حضور مردم و کفن پوشی آنها نیز از دیگر سوابق درخشان این شهرستان است.

این شهرستان دارای 700 هزار نفر جمعیت (به استثنای 200 هزار نفر اتباع بیگانه ساکن در شهرستان) است و به همین دلیل، ارتقای شهرستان ورامین به فرمانداری ویژه، نیازمند دستورات لازم جنابعالی است".

تصویب فرمانداری ویژه در هیئت دولت

احمدی نژاد نیز که به دلیل فشارهایی، قصد ارتقا پیشوا و قرچک را از بخش به شهرستان داشت، ارتقا فرمانداری ویژه ورامین را در اردیبهشت ماه 1390 درهیئت دولت به تصویب رساند تا این مهم جهت ابلاغ به وزارت کشور انجام پذیرد.

در خواست تسریع در ابلاغ فرمانداری ویژه

چند ماهی از ابلاغ فرمانداری ویژه به جزء بنرهای تبریکی که روابط عمومی فرمانداری ورامین در سطح شهر نصب کرد هیچ خبری نبود، تا اینکه براتلو معاون سیاسی استاندار تهران در شهریور ماه 1391 به دیدار آیت الله محمودی آمد که در این دیدار امام جمعه شهرستان ورامین از تاخیر در ابلاغ فرمانداری ویژه ابراز گلایه کرد و خواستار سرعت گرفتن این مهم شد.

دستور معاون اول احمدی نژاد در جهت تسریع ابلاغ فرمانداری ویژه

عدم ابلاغ فرمانداری ویژه ی ورامین سبب شد تا در دی ماه 1391، سید حسین نقوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به دیدار رحیمی معاون اول رییس جمهور برود که در این دیدار رحیمی دستور ابلاغ سریع فرمانداری ویژه ورامین را صادر می کند.

معاون استاندار نیز حیرت زده است

از دستور رحیمی معاون اول رییس جمهور نیز قریب 8 ماه می گذرد اما ظاهرا ماشین حامل فرمانداری ویژه ورامین در کوچه وعده های سرخرمن پنچر گشته و کسی نیست که این ماشین را راه بیاندازد.

ترکی معاون استاندار تهران نیز در گفتگوی اختصاصی با مهر افزود: بنده تا به امروز فکر می کردم که ابلاغ فرمانداری ویژه ی ورامین انجام شده است و این قول را می دهم که این موضوع را پیگیری نمایم تا این مهم در زمان تصدی آقای تمدن انجام پذیرد.

حال باید دید که معاون استاندار که خود از عدم ابلاغ فرمانداری ویژه بسیار متعجب شده بود به قول خود عمل می نماید یا اینکه این ابلاغ به استاندار جدید تهران سپرده خواهد شد؟

در آخرین اظهار نظر نیز ، صفرعلی براتلو معاون سیاسی، امنیتی با تأکید بر ارتقای شهرستان ورامین،ابلاغ فرمانداری ویژه را حق این منطقه عنوان کرد.

مهم آن است که برغم قول استاندار تهران، ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین با ارتقای بخش های پیشوا و قرچک همزمان نشد و ورامین در دولت احمدی نژاد صاحب امتیاز فرمانداری ویژه نشد که هیچ بلکه دو بخش خود را نیز از دست داد.