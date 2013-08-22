41 پروژه عمرانی و تولیدی در رامیان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي سوخت سرايي ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد گراميداشت هفته دولت در جمع مديران دستگاههاي اجرايي اين شهرستان اظهار داشت: همزمان با هفته دولت 29 پروژه عمراني با اعتباري بالغ بر 59 ميليارد و 817 ميليون ريال و 12 پروژه توليدي و اقتصادي با اشتغالزايي 21 نفر و اعتبار 3ميليارد و 798 ميليون ريال در اين شهرستان به بهره برداري مي رسد.

وي ادامه داد: 12 پروژه توليدي اقتصادي و اشتغالزايي شامل پروژه آبياري تحت فشار روستاي لاله باغ و خوداشتغالي در هفته دولت افتتاح مي شود.

سوخت سرايي تصريح کرد: 110 واحد مسکن مهر روستايي ، گازرساني به 5 واحد صنعتي ،1 مورد ايستگاه CNG، يادمان شهداي خان ببين، 1 مورد طرح هادي، 2مورد برق رساني ،3 مورد مقاوم سازي مدارس ، از جمله پروژه هاي که به مناسبت هفته دولت به بهره برداري مي رسد.

فرماندار شهرستان راميان ، ساختمان اداري ثبت احوال ،سالن ورزشي و آب بندان مازياران، جدول بندي معابر،سد مخزني ، بازسازي ايستگاه هيدرو متري ، مديريت و هدايت اضطراري روان آبها ، لايروبي رودخانه ها و ديواره سازي و ساماندهي رودخانه ها را از ديگر پروژه هاي قابل بهره برداري در هفته دولت ذکر کرد.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.