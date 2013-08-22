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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۴

سوخت سرایی:

41 پروژه عمرانی و تولیدی در رامیان بهره برداری می شود

41 پروژه عمرانی و تولیدی در رامیان بهره برداری می شود

رامیان - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته دولت 41 پروژه عمراني، خدماتي، توليدي و اشتغالزايي با اعتبار 63 میلیارد و 615 میلیون ریال در شهرستان راميان افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي سوخت سرايي ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد گراميداشت هفته دولت در جمع مديران دستگاههاي اجرايي اين شهرستان اظهار داشت: همزمان با هفته دولت 29 پروژه عمراني با اعتباري بالغ بر 59 ميليارد و 817 ميليون ريال و 12 پروژه توليدي و اقتصادي با اشتغالزايي 21 نفر و اعتبار 3ميليارد و 798 ميليون ريال در اين شهرستان به بهره برداري مي رسد.
 
وي ادامه داد: 12 پروژه توليدي اقتصادي و اشتغالزايي شامل پروژه آبياري تحت فشار روستاي لاله باغ و خوداشتغالي در هفته دولت افتتاح مي شود.
سوخت سرايي تصريح کرد: 110 واحد مسکن مهر روستايي ، گازرساني به 5 واحد صنعتي ،1 مورد ايستگاه CNG، يادمان شهداي خان ببين، 1 مورد طرح هادي، 2مورد برق رساني ،3 مورد مقاوم سازي مدارس ، از جمله پروژه هاي که به مناسبت هفته دولت به بهره برداري مي رسد.
 
فرماندار شهرستان راميان ، ساختمان اداري ثبت احوال ،سالن ورزشي و آب بندان مازياران، جدول بندي معابر،سد مخزني ، بازسازي ايستگاه هيدرو متري ، مديريت و هدايت اضطراري روان آبها ، لايروبي رودخانه ها و ديواره سازي و ساماندهي رودخانه ها  را از ديگر پروژه هاي قابل بهره برداري در هفته دولت ذکر کرد.
 
رامیان در شرق گلستان واقع شده است.
 
کد مطلب 2120770

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