قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی توسط مدیران سلیقه ای اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عين الدين ارجمند ظهر پنجشنبه در همايش حفاظ كاربری اراضی كشاورزی در شهرستان نظرآباد اظهار داشت: از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی هماهنگی کامل و شایسته در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی استان است.

وی با اشاره به اجرایی شدن قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در کشور در عین حال تصریح کرد: این قانون از هشت سال پیش در کشور اجرایی شد اما در این مدت برخی مدیران دستگاههای اجرایی در نحوه اعمال آن سلیقه ای عمل کردند در حالیکه اگر این قانون به درستی اجرا می شد امروز با انبوهی از ساخت و سازهای غیرمجاز در زمینهای کشاورزی مواجه نبودیم.

تغییر کاربری زمین های کشاورزی حاشیه شهرها به بهانه افزایش درآمد شهرداری

حجت الاسلام ارجمند تخریب اراضی کشاورزی با هدف افزایش درآمد شهرداریها را نقد و تاکید کرد: نبايد اراضی كشاورزی حاشيه شهرها به خاطر افزايش درآمد شهرداريها به گستره شهرها متصل شود.

صرورت حمایت از کشاورزان



وی در ادامه یادآور شد: گرچه ممكن است درآمد كشاورزان از محل توليد كم باشد اما نبايد با اين بهانه اراضی كشاورزی را تغيير كاربری دهيم بلكه می توان با حمايت از قشر كشاورز علاوه بر افزايش توليد از تخريب زمين جلوگيری كنيم.



نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین های کشاورزی گفت: نابودی زمینهای کشاورزی صدمات جبران ناپذیری به همراه دارد که باید جلوی آن را گرفت.