افتتاح 412 طرح طی هفته دولت در استان کرمانشاه/ بهره برداری از گردنه پاتاق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله دمیاد، طي گفتگويي از افتتاح 412 طرح با اعتبار 702 ميليارد و313 ميليون ريال طی هفته دولت در استان كرمانشاه خبر داد.

وی، احترام به شهداي دولت به ويژه شهيدان رجايي و باهنر گفت: اين طرح ها در زمينه صنعتي، كشاورزي، عمراني، آموزشي، دامپروري، ورزشي و راه و... بوده كه در هفته دولت سال جاری افتتاح خواهند شد.

دمیاد ادامه داد: قطعاً پروژه هاي افتتاحي شكوفايي و توسعه بيش از پيش استان را محقق خواهند ساخت و زمينه هاي ارائه خدمات بيشتري به مردم فراهم خواهد شد.

استاندار كرمانشاه گفت: مهمترين اين طرح ها، افتتاح گردنه پاتاق، طرح هاي صنعتي و كشاورزي و آبرساني، برق رساني و گازرساني به روستاها ی استان است.

وي بيان داشت: استان كرمانشاه ظرفيت وبسترهاي مناسبي براي توسعه دارد كه نهايت تلاش خود را براي به فعليت رساندن اين ظرفيت ها بكار گرفته ايم و از مديران و مسولين خواسته ايم كه در اين راستا حركت کنند.

استانداركرمانشاه خاطرنشان کرد: طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي دستاوردهاي عظيم و بسيار درخشاني نصيب كشور شده كه به هيچ عنوان با قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست.

وي افزود: همواره بايد قدردان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران باشيم كه شكوه، عظمت، سربلندي و اقتدار و استقلال را براي ايران اسلامي به ارمغان آورده است.

استاندار كرمانشاه در پایان گفت: اميدواريم اين طرح ها كه در دولت تدبير و اميد افتتاح مي شوند منشاء خير و بركت براي استان باشد و روند توسعه استان بيش از پيش گسترش پيدا كند.

