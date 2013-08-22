کنار کشیدن نخبگان متدین و انقلابی آفتی بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی، ظهر پنچشنبه در جمع اساتید بسیجی کشور در محل دفتر امام جمعه مشهد، اظهار کرد: کنار کشیدن نخبگان متدین و انقلابی در شرایط تنگنا آفتی بزرگ برای کشور محسوب می شود چرا که نخبگان هنگامی که زمینه را تنگ می‌بیننند منزوی می‌‌شوند.

وی با تاکید براینکه صحیح نیست جبهه حزب‌اللهی انقلاب انفعالی عمل کند، ادامه داد: باید حضور نیروهای حزب‌اللهی در عرصه اجرایی بیش از همیشه باشد.

وی یادآور شد: حضور نیروهای حزب‌اللهی در عرصه اجرایی امروز بیش از هر زمان دیگری است و در این مسیر در برابر جریان حزب‌اللهی نیز جبهه دیگری می خواهد مانع فعالیت این جریان شود.