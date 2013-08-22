روند ساخت مخزن ذخیره آب بوشهر تسریع یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر دهقان عصر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران تاکید کرد: شهر بوشهر اکنون یک محطزن ذخیره آب به حجم 70هزار متر مکعب دارد که جوابگوی نیاز شهر بوشهر در زمانهای بحرانی نیست.

وی افزود: مخزن ذخیره آب 20هزار متر مکعبی شهر بوشهر بیش از 30 درصد پیشرفت دارد که با تسریع در ساخت و افتتاح آن بخشی از مشکلات آب شهر حل خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ، از ساخت مخزن دیگری تا چند روز آینده در شهر بوشهر خبرداد و گفت: این مخزن که مطالعات ساخت آن آغاز شده است پس از جانمایی، عملیات ساخت آن آغاز می‌شود که سعی خواهد شد با اعتبارات ملی، فاینانس و بخش خصوصی تامین اعتبار شود.

دهقان تصریح کرد: با افتتاح دو مخزن یاد شده که حجم مخازن شهر بوشهر به 110هزار متر مکعب افزایش خواهد داد مشکلات آب شهر بوشهر تا افق 1404 حل خواهد کرد.

وی طول شبکه داخلی آب شهر بوشهررا 920کیلومتر اعلام کرد و گفت: بیش از 300کیلومتر از این شبکه فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد.

این مقام مسئول میزان هدر رفت آب در شهر بوشهر را33درصد اعلام کرد و گفت: بخشی از این هدر رفت از فرسودگی شبکه آبرسانی وبخش دیگری مربوط به انشعابات غیر مجاز است که در سطح شهر بوشهر وجود دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بیان کرد: در سطح شهر بوشهر بیش از 1300 انشعاب غیر مجازآب وجود دارد که امسال این انشعابات که غیر قانونی و غیر مجاز و بدون هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب نصب شده است ساماندهی می‌شود.

دهقان همچنین از وجود4هزار کنتور فرسوده و خراب در شهر بوشهر خبرداد و گفت:این کنتورها باید هرچه سریعتر تعویض شود چراکه بخش عمده‌ای از هدر رفت آب از وجود کنتورهای فرسوده است.