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۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶

رجبی:

سطح برخورداری شرق گلستان از آب و راه خوب نیست 

سطح برخورداری شرق گلستان از آب و راه خوب نیست 

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گالیکش، مراوه تپه، مینودشت و کلاله در مجلس گفت: گاز رساني بين شرق و غرب استان فاصله زيادي دارد  و در  راهسازي  و آب رساني نيز در شرق سطح برخورداري خوبي نداريم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: مشكلات زيادي داريم و اميدواريم اتفاقات خوبي بيفتد و در گلستان، مراوه تپه، شهرستان كم برخوردار محصوب مي شود و اعتبارات بايد به اين سمت برود تا به متوسط برخورداري استان برسد.

عبدالكريم رجبي نماينده مينو دشت  گاليكش نيز در اين جلسه گفت: الان نوبت مسئولين و خادمين است كه بند دوم شعار يعني حماسه اقتصادي را تحقق ببخشيم و اين شعار محقق نمي شود مگر اينكه هر كس در هر مسئوليتي هست به وظايف خود عمل كند و خدمت را به نحو احسن براي مردم انجام دهد.
 
رجبي تصريح كرد: در آستانه تشكيل شوراي برنامه ريزي نيز هستيم و براي توزيع اعتبارات استان در بخش توسعه رتبه خوبي در كشور نداريم و بايد تلاش كنيم اين شاخص را ارتقا ببخشيم.
 
وي ادامه داد: با توجه به پتانسيل هاي استان بايد به توسعه متوازن دست پيدا كنيم، عليرغم تلاش ها و خدمات ارزنده در حوزه توسعه، توازن وجود ندارد.
 
سيد علي طاهري، نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي گفت: اجلاس پير غلامان فرصتي است كه شايد تا 31 سال ديگر نصيب استان ما نشود.
 
وي تاكيد كرد: اجلاس پير غلامان فرصتي است تا مهر ولايتمداري خود را پاي اين اجلاس بزنيم و از فرصت اين اجلاس مي توان براي معرفي استان نيز استفاده كرد و در پكيج هايي جاذبه هاي استان نيز معرفي شود.
  
کد مطلب 2120830

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