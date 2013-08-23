سطح برخورداری شرق گلستان از آب و راه خوب نیست 

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: مشكلات زيادي داريم و اميدواريم اتفاقات خوبي بيفتد و در گلستان، مراوه تپه، شهرستان كم برخوردار محصوب مي شود و اعتبارات بايد به اين سمت برود تا به متوسط برخورداري استان برسد.
عبدالكريم رجبي نماينده مينو دشت گاليكش نيز در اين جلسه گفت: الان نوبت مسئولين و خادمين است كه بند دوم شعار يعني حماسه اقتصادي را تحقق ببخشيم و اين شعار محقق نمي شود مگر اينكه هر كس در هر مسئوليتي هست به وظايف خود عمل كند و خدمت را به نحو احسن براي مردم انجام دهد.
رجبي تصريح كرد: در آستانه تشكيل شوراي برنامه ريزي نيز هستيم و براي توزيع اعتبارات استان در بخش توسعه رتبه خوبي در كشور نداريم و بايد تلاش كنيم اين شاخص را ارتقا ببخشيم.
وي ادامه داد: با توجه به پتانسيل هاي استان بايد به توسعه متوازن دست پيدا كنيم، عليرغم تلاش ها و خدمات ارزنده در حوزه توسعه، توازن وجود ندارد.
سيد علي طاهري، نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي گفت: اجلاس پير غلامان فرصتي است كه شايد تا 31 سال ديگر نصيب استان ما نشود.
وي تاكيد كرد: اجلاس پير غلامان فرصتي است تا مهر ولايتمداري خود را پاي اين اجلاس بزنيم و از فرصت اين اجلاس مي توان براي معرفي استان نيز استفاده كرد و در پكيج هايي جاذبه هاي استان نيز معرفي شود.
نظر شما