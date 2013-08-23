سطح برخورداری شرق گلستان از آب و راه خوب نیست 

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: مشكلات زيادي داريم و اميدواريم اتفاقات خوبي بيفتد و در گلستان، مراوه تپه، شهرستان كم برخوردار محصوب مي شود و اعتبارات بايد به اين سمت برود تا به متوسط برخورداري استان برسد.

عبدالكريم رجبي نماينده مينو دشت گاليكش نيز در اين جلسه گفت: الان نوبت مسئولين و خادمين است كه بند دوم شعار يعني حماسه اقتصادي را تحقق ببخشيم و اين شعار محقق نمي شود مگر اينكه هر كس در هر مسئوليتي هست به وظايف خود عمل كند و خدمت را به نحو احسن براي مردم انجام دهد.