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۳۱ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۰۴

امروز در سفر به اصفهان؛

لاریجانی از علی اکبر پرورش عیادت کرد

لاریجانی از علی اکبر پرورش عیادت کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر یک روزه خود  به اصفهان از علی اکبر پرورش نماینده ادوار مجلس  عیادت کرد.

به گزارش خبرنگاری اعزامی مهر به اصفهان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر یک روزه خود به اصفهان ظهر امروز بر سر مزار گلزار شهدای این استان حاضر شد.

 وی ضمن ادای احترام به مقام فاخر شهدای دفاع مقدس شهید خرازی، شهید کاظمی، شهید ردانی پور و شهید حبیب اللهی بر سر مزار علمایی چون آیت الله شمس آبادی، اشرفی اصفهانی، آیت الله ارباب و آیت الله طاهری حاضر شد و به قرائت فاتحه بر سر مزار این علما پرداخت.

لاریجانی همچنین با حضور در بیت سید علی اکبر پرورش وزیر اسبق آموزش و پرورش و نماینده ادوار مجلس از نزدیک در جریان حال وی قرار گرفت و برای وی آرزوی سلامتی کرد.

پرورش که پیش از این چند دوره نماینده مردم اصفهان در مجلس بوده است در حال حاضر در بستر بیماری قرار دارد.

کد مطلب 2120836

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