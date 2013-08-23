دولت از جریان فتنه جدا است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: صحنه هاي تلخي را در مصر شاهديم، در ايران در نظامي زندگي مي كنيم كه ركن اصلي آن ولايت فقيه است در مصر نيز اگر چنين رهبري داشتند همه چيز بهم نمي ريخت.

صابري ادامه داد: بايد عزم خود را براي ايجاد حماسه اقتصادي جزم كنيم، ظرفيت هاي اقتصادي خوبي در استان وجود دارد كه مي توانند در حوزه اشتغال ظرفيت هاي خوبي ايجاد كند.

معاون توسعه منابع انساني استاندار گلستان و مسئول هماهنگي هفته دولت در استان گفت: برنامه ها ي هفته دولت در استان از تنوع و تعدد بالايي برخوردار است.

علي اصغر جباري گفت: جلسات متعددي براي برگزاري هر چه بهتر هفته دولت با محوريت استانداري برگزار شد و اين مراسم با دو يادواره شهداي دولت و شهيدان رجايي و با هنر همراه است.

جباري ادامه داد: برنامه هاي هفته دولت در بخش هاي مختلف از تنوع و تعدد زيادي برخوردار است.

وي با اشاره به خلق حماسه سياسي توسط مردم در 24 خرداد ماه گفت: بايد حماسه سياسي را استمرار داده و حماسه اقتصادي را با كمك هم خلق كنيم.

جباري اذعان كرد: تبليغات محيطي مختص هفته دولت با همكاري صدا و سيما، رسانه ها و خبرگزاري ها قابل تحقق است تا مانند سال هاي قبل موفق باشيم.

وي با اشاره به شهرستان هاي استان گفت: در شهرستان ها برنامه هاي مختلف زير نظر فرمانداران انجام مي شود، تاييديه نهايي پروژه هاي اقتصادي و عمراني توسط دفتي فني انجام مي شود.