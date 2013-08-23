کاهش 14 درصدی آمار ازدواج در بروجرد/ دستگاه های فرهنگی وارد عمل شوند

حسین میردریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارش مقایسه ای وقایع حیاتی در بروجرد اظهار داشت: در سه ماهه اول سال گذشته تعداد هزار و 837 مورد ولادت در این شهرستان ثبت شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که در سه ماهه نخست سالجاری این رقم به هزار و 919 واقعه ولادت رسیده که مقایسه این دو رقم رشد 2.4 درصدی ولادت در بروجرد را نشان می دهد.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان افزود: همچنین در سه ماهه اول سال گذشته 575 مورد فوت در این شهرستان رخ داده که این رقم در سال جاری به 540 مورد رسیده است.

میردریکوند ادامه داد: مقایسه تعداد فوتی های ثبت شده طی سه ماه نخست سالجاری در بروجرد نشان دهنده کاهش 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی تصریح کرد: همچنین در سه ماهه اول سال گذشته هزار و 174 مورد ازدواج در بروجرد ثبت شده در حالیکه آمار ازدواج های ثبت شده طی سه ماه نخست سالجاری هزار و دو مورد بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان افزود: میزان ازدواج های صورت گرفته در بروجرد طی سه ماه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش داشته است.

میردریکوند با بیان اینکه برای تشویق جوانان در امر ازدواج باید کار فرهنگی انجام دهیم افزود: رسالت دستگاههای فرهنگی در این زمینه سنگین است.