به گزارش خبرنگار مهر، عباس صائمی عصر پنج شنبه در بازدیدی که با حضور امام جمعه و جمعی از خبرنگاران از هنرستان شبانه روزی کوثر انجام شد ضمن ارائه گزارشی در مورد روند ساخت این هنرستان افزود: این مدرسه شامل 10 کلاس و حدود 28خوابگاه است و توانایی ثبت نام حدود 220نفر دانش آموز را دارد.

وی تصریح کرد: این هنرستان اتاق های جداگانه ای برای مدیر، معاون، مشاور، کارگاه و سایت کامپیوتر دارد که از ویژگی های ممتاز این مدرسه بشمار می رود.

مدیر آموزش و پروش شهرستان میامی خاطر نشان کرد: متاسفانه با توجه به تحویل مدرسه شبانه روزی کوثر، این مدرسه فاقد امکانات است که امیدواریم با حمایت مسئولین این هنرستان از امکانات خوبی بهره مند شود.

صائمی با اشاره به مشکل ایاب و ذهاب دانش آموزان ابراز داشت: امیدواریم با هماهنگی هایی که با شهرداری صورت پذیرفته این مشکل مرتفع شود.

وی با یادآوری اینکه ثبت نام دانش آموزان از تیرماه با شرط معدل انجام شده و کلیه دانش آموزان از اول مهر ماه به سر کلاسها خواهند رفت، ضمن تقدیر ویژه از معلمان و مدیران که در طول سال تحصیلی و حتی فصل تابستان نیز در مدارس حضور دارند ابراز داشت: زحمات و تلاش هایی که همکاران عزیز ما در مدارس و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان داشتند موجب ارتقاء یافتن درصد قبولی در دوره های راهنمایی و دبیرستان سطح شهرستان شده است.

مدیر آموزش و پروش شهرستان میامی در خاتمه از افتخار آفرینی یکی از دانش آموزان روستای تلوبین این شهرستان در جشنواره خوارزمی خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم این دانش آموز به مقام خوبی در این جشنواره دست پیدا کند و این مدیریت نیز جهت تجلیل از این دانش آموز برنامه ویژه ای خواهد داشت.