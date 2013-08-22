پیشنهاد آیت الله مظاهری برای برگزاری چهارجانبه جلسات سران قوا/ تاکید بر لزوم مشورت دولت با روحانیت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر یک روزه خود به اصفهان با حضور در بیت آیت الله حسین مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان و از مراجع تقلید با وی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس در این دیدار گفت: من از ارادتمندان شما هستم و شما در بین مراجع جزء استثناعات هستید چرا که هم در تابستان و هم در زمستان کلاس های شما برگزار می شود همت شما بسیار بلند است انشاء الله طلبه های خوبی تربیت می کنید.

رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری وحدت را در کشور ایجاد شد و توقع این است که دولت برخی نابسامانی ها را مرتفع کند البته در مجلس نگاه حمایتی به دولت است و در بحث رای اعتماد به وزرا نیز مجلس در همکاری با دولت و با توجه به شرایط کشور صلاحیت وزرا را تایید کرد. البته در آن زمان بحثهایی مطرح می شد اما رویکرد اکثر مجلس حمایت از دولت است.

لاریجانی در ادامه سخنانش گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که همه باید برای بهبود آن تلاش کنیم اگر می خواهیم تحولاتی در عرصه بین المللی داشته باشیم باید در بحث اقتصادی داخلی توجه کنیم چون در عرصه بین الملل تاثیر گذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه در کابینه جدید افراد با تجربه ای هستند که می توانند با نگاه عالمانه شرایط کشور را بهبود بخشند گفت: انشاءالله مشکلات کشور در حوزه تولید با کمک های بانکی و ارزی مرتفع خواهد شد و تلقی دولت نیز این است که اقتصاد و تولید در اولویت قرار دارد و ظرفیتهای خوبی در این زمینه در دولت و کشور وجود دارد.

رئیس مجلس گفت: با تدبیر و ساماندهی امور و کمک و پی گیریهای مجلس دولت می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند البته در حوزه امور اقتصادی باید با حساب و کتاب عمل کنیم و دولت توجه داشته باشد که کار اقتصادی روزمره نیست و باید نگاه بلندمدت به این موضوع داشته ما امیدواریم دولت جدید بتواند پیچیدگی های اقتصادی بویژه بدیهی های بانکی را بهبود بخشد تا اقتصاد متوازن شود.

وی تاکید کرد : جاده برای اصلاح فراهم است نگاه مجلس نیز مثبت بوده و دولت باید گام درست بردارد .

در ادامه این دیدار آیت الله مظاهری گفت: خواست مردم حل مشکلات اقتصادی است برنامه ریزی دولت با کمک مجلس محقق می شود و همه به ویژه شما و هیات رئیس مجلس باید در این خصوص به دولت کمک کنید.

رئیس حوزه علمیه اصفهان خاطر نشان کرد: دولت باید برای اجرای کارهای خود از افراد متخصص و بزرگ و از حوزه علمیه و دانشگاه استفاده کند. و البته وزیر اقتصادی نیز باید از مشاوران و همکاران خوب و قوی استفاده کند.

آیت الله مظاهری با بیان اینکه همه کارها باید زیر نظر رهبری باشد گفت: پیشنهاد می کنم به جای جلسه قوای سه گانه جلسه قوای اربعه با حضور آقای هاشمی تشکیل شود چون می تواند در بهبود اوضاع کمک کند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان خاطر نشان کرد: دولت و مجلس باید از مراجع کمک بگیرند .

همچنین لاریجانی در ادامه با توجه به پیشنهاد آیت الله مظاهری در خصوص برگزاری جلسات قوای سه گانه با حضور آقای هاشمی گفت: بنده پی گیری می کنم تا جلسات سران قوا به صورت مستمر برگزار شود.

مظاهری در ادامه این جلسه افزود: جلسات قوای چهارگانه از جلسات مجلس هم مهمتر است این جلسات اگر هفته ای یک بار برگزار شود مشکلات حل خواهد شد.

در ادامه این دیدار لاریجانی تاکید کرد: بودجه مشکلاتی دارد که باید تعدیل شود شعار آقای روحانی اعتدال بود و این شعار می تواند خیلی از مسائل را حل کند. مسئولان دولتی نیز قول داده اند تا بودجه سر وقت به مجلس بدهند. در حالی که ارائه با تاخیر بودجه در سال گذشته مشکلاتی را ایجاد کرد.

وی گفت: همچنین طرحی برای بهبود فضای تولید در مجلس مطرح شده است که به حل برخی مشکلات کمک خواهد کرد.

در پایان نیز آیت الله مظاهری تاکید کرد: همه ما باید جمع شویم تا تحریمها با آقایی و سربلندی ایران از بین برود و مشکلات حل شود.