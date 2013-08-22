امام جمعه اصفهان خواستار حل مشکل آب  استان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به اصفهان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر یک روزه خود به اصفهان با حجت الاسلام سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه و نماینده ولی فقیه در اصفهان دیدار و گفتوگو کرد.
امام جمعه اصفهان در دیدار با رئیس مجلس با اشاره به مشکل آب اصفهان گفت: مشکل آب برای اصفهان بسیار مهم است.
طباطبایی نژاد خاطر نشان کرد: در سالهای دور حدود 100 هزار نفر از آب اصفهان استفاده میکردند اما در حال حاضر در حدود پنج میلیون نفر از آب اصفهان استفاده میکنند.
نماینده ولی فقیه در اصفهان تصریح کرد: ما قطعا موضوع آب را با وزیر نیرو در میان میگذاریم چرا که باید راهحلی برای مشکل آب اصفهان اندیشید.
وی در ادامه این دیدار خاطر نشان کرد: عدم ساماندنی رودخانه زایندهرود یکی از مشکلات اصلی اصفهان محسوب میشود.
امام جمعه اصفهان همچنین افزود: اولویتهای مورد نظر رهبری باید در کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اختلاف سلایق میان مسئولان برای حل مشکلات آب اصفهان گفت: در مورد تقسیم آب زایندهرود و سرشاخههای آن برخی اختلافنظرها وجود دارد.
طباطبایینژاد همچنین گفت: آقای احمدی نژاد در دوره هشت ساله قصد داشت سه طرح را در اصفهان اجرایی کند که هیچکدام از این سه طرح یعنی استادیوم نقش جهان، مصلی و حل مشکل آب به نتیجه نرسید.
در ادامه این دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حل مشکل آب اصفهان تاکید کرد: باید با وزیر نیرو برای حل مشکل آب اصفهان صحبت شود و البته از سویی دیگر هم میشود برای اجرای طرحها و حل کمبود آب در اصفهان از کمکهای مردمی استفاده کرد.
رئیس مجلس همچنین اضافه کرد: موضوع تقسیم آب بسیار مهم است که البته باید این مسئله میان استانها حل شود.
وی اظهار داشت: زمینه رشد در اصفهان بسیار بالاست چرا که اصفهان آثار توریستی و تاریخی بسیار خوبی مانند خانههای قدیمی و تاریخی دارد که باید به آن توجه شود.
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