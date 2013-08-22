لاریجانی فاز دوم پروژه میدان امام علی اصفهان را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان علی لاریجانی دقایقی قبل با حضور در جمع مردم اصفهان و با حضور امام جمعه این شهر ، مسئولان و نمایندگان استان فاز دوم میدان امام علی(ع) این شهر را افتتاح کرد.

به گزارش مهر لاریجانی در جریان سفر یک روزه خود به اصفهان همچنین با آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و حجت الاسلام طباطبایی نژاد دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی پیش از این فاز یک پروژه امام علی (ع) در اصفهان را نیز افتتاح کرده بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام مراسم افتتاح پروژه امام علی (ع) امشب اصفهان را به مقصد تهران ترک می کند.