به گزارش خبرنگار مهر، حضور خانواده گرامی شهید خرم جاه برای در آغوش کشیدن مزار این شهید بزرگوار چنان عظمت بزرگی داشت که وصفش از عهده این مجال بر نمی آید بر همین مبنا با نزدیکان وی به گفتگو نشستیم تا حال زیبای آنها از زبان خودشان به تصویرر کشیده شود.

دختر عمه شهید ایرج خرم جاه در گفتگو با خبرنگار مهر ماجرای شهادت شهید ایرج خرم جاه را اینگونه شرح می دهد: پسرم شهید علی فیروزکام با ایرج دوست بود و وقتی که ایرج شهید شده بود او را به کولش کشیده بود و در حالتی که سرش کمی کج بود عکسی از او گرفته بودند که در خانه ما بود و در واقع شبیه عکسی که از شهید در تلویزیون نشان داده شده بود را داشتیم.

حوا صفایی ادامه می دهد: ایرج وقتی شهید می شود پسرم شهید علی فیروزکام او را از آب بالا می کشد.

وی با بیان اینکه شهید جرم جاه از پهلو تیر خورده بوده و خون ریزی داشته است، اظهار داشت: علی سعی می کرده به ایرج نفس بده تا ایرج برگردد.

دختر عمه شهید ایرج خرم جاه اضافه می کند: حاج آقا فضلی فرمانده آنها وقتی علی و ایرج را در آن حالت می بیند فریاد می زند و به پسرم می گوید که علی ایرج شهید شده است.

حوا صفایی بیان می کند: علی چفیه اش را باز می کند و بر روی صورت ایرج می اندازد و از آنجا می رود.

وی ادامه می دهد: وقتی علی به محل شهادت ایرج برمی گردد می بیند که ایرج نیست.

دختر عمه شهید افزود: علی فکر می کند که شهید ایرج را آب برده اما یکی از آشناها می گوید من خودم دیدم که ایرج را به عقب بردند.

ایرج خواب شهادتش را دیده بود

حوا صفایی ادامه داد: ایرج خواب شهادت خود را دیده بود.

صفایی ادامه می دهد: وقتی عکس از تلویریون نشان داده شد بچه ها گفتند که این عکس آشناست و یک هفته بعد از برنامه متوجه شدیم که شهید ایرج خرم جاه شهید ما است.

وی با بیان اینکه وقتی فهمیدیم که شهیدمان در همدان به خاک سپرده شده خیلی دلمان سوخت و گریه کردیم، عنوان کرد: ممنونیم که همدانی ها 27 سال از شهید ما نگهداری کردند و برای او مراسم گرفته اند.

همچنین خواهر زاده شهید ایرج خرم جاه در گفتگو با خبرنگار مهرگفت:وقتی فهمیدم که دایی شهیدم در همدان به خاک سپرده شده است خیلی ناراحت شدم.

مینا مهرانی با بیان اینکه شهید خرم جاه در همدان غریب است، عنوان کرد: خیلی ناراحت شدم وقتی متوجه شدم که داییم 27 سال در غربت مانده است.

وی با بیان اینکه به اشتباه جای شهید خرم جاه شهیدی به ما داده بودند، ابراز داشت: شهیدی را هم که به جای شهید ایرج خرم جاه به ما دادند دایی ماست و فرقی با داییم نمی کند.

برادر زاده شهید ایرج خرم جاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عمویم خیلی ما را سر افراز کرده است، عنوان کرد: همیشه اسم شهید خرم جاه در میان بستگان بر سر زبان ها بوده و باید از او الگو گرفت.

مریم خرم جاه با بیان اینکه همدان خیلی برایم دور شده بود و انگار به همدان نمی رسیدیم، ادامه داد: امروز امروز به همدان آمدم تا به پابوسش بروم و او را ببینم.

وی با اشاره به اینکه عموی شهیدم وصیت کرده بود به بعد از شهادتش مادر بزرگم لباس تیره بر تن نکند، ابراز داشت: مادر بزرگم به خاطر وصیت عمویم لباس سفید به تن کرده و به همدان آمده است.

برادر زاده شهید خرم جاه افزود: مادر بزرگم به ما هم اجازه نداد که لباس تیره بپوشیم و گفت که باید به وصیت عموی شهیدم عمل کنیم.

همیشه باید از شهید خرم جاه یاد شود

مریم خرم جاه ادامه داد: همیشه دوست دارم از شهید ایرج خرم جاه یاد شود چراکه او خیلی بزرگوار است

وی اظهار داشت: باید با حفظ حجابمان و الگو گرفتن از رفتار شهدا پیرو راه آنها باشیم.

برادر زاده شهید ایرج خرم جاه با بیان اینکه شهدا به حرف امام خمینی(ره) گوش دادند و به جبهه ها پا گذاشتند، بیان کرد: ما هم باید با گوش دادن به حرف رهبر پیرو راه آنها باشیم.