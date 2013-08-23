مسابقات مینی بسکتبال مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که شامگاه پنجشنبه پایان یافت، تیم آمل مقام قهرمانی مسابقات مینی بسکتبال مازندران در بخش پسران را کسب و از عنوان سال گذشته خود نیز در این رقابتها دفاع کرد.

مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی استان مازندران با حضور هفت تیم آمل ،بابل ،بهشهر، رامسر، تنکابن، بابلسر و فریدونکنار به میزبانی شهرستان بابل برگزار و تیم آمل در ادامه موفقیت های سالهای اخیر خود در این رشته ورزشی با جام قهرمانی به خانه بازگشت.

در این مسابقات تیمهای بابل و بهشهر مقام های دوم و سوم را از خود کردند.

تیم بسکتبال آمل چندی پیش نیز در رده سنی جوانان که در این شهر برگزار شده بود، مقام دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی استان مازندران را کسب کرده بود و تیم نور در دیدار پایانی برابر تیم مدعی آمل میزبان رقابتها قهرمان شد.

دبیرهیات بسکتبال مازندران گفت: سطح کمی وکیفی مسابقات در رده نونهالان به حدی بالا بود که تیم ها رقابت نزدیکی با هم داشتد، اما تیم آمل موفق تر در این دوره ظاهر شد.

محمد علی رجایی افزود: سایر تیم ها هم برای این مسابقات خوب آماده شده بودند واین آمادگی بسکتبالیستهای نونهال استان نشان از پویایی وبالندگی در سالهای آینده در بسکتبال مازندران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی کمیته فنی مسابقات منتخبان این مسابقات در قالب تیم منتخب مینی بسکتبال مازندران به مسابقات در پیش روی قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.