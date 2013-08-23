تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه اول شهریورماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم شوال سال 1434 هجری قمری و بیست و سوم اوت سال 2013 میلادی.

- هفته ششم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* نفت تهران - پرسپولیس، ساعت 19:10، ورزشگاه تختی تهران

* گسترش فولاد تبریز - داماش گیلان، ساعت 19:30، ورزشگاه یادگار امام(ره)تبریز

* فجرسپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 19:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ملوان بندرانزلی - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 19:30، ورزشگاه تختی انزلی

* سایپا البرز - مس کرمان، ساعت 19:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* سپاهان اصفهان - صبا قم، ساعت 19:30، ورزشگاه فولادشهر

* فولاد خوزستان - صنعتی استقلال خوزستان، ساعت 20:15، ورزشگاه تختی اهواز

- هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ترکیه پیگیری می‌شود:

گروه A:

* ترکیه - مراکش

* مصر - چین

گروه B:

* استونی - ژاپن

* ایران - آرژانتین

گروه C:

* رواندا - تونس

* صربستان - آمریکا

گروه D:

* روسیه - برزیل

* ایتالیا - فرانسه



