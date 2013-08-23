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۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: آغاز هفته ششم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان با رویارویی ایران و آرژانتین از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه اول شهریورماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم شوال سال 1434 هجری قمری و بیست و سوم اوت سال 2013 میلادی.

- هفته ششم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* نفت تهران - پرسپولیس، ساعت 19:10، ورزشگاه تختی تهران
* گسترش فولاد تبریز - داماش گیلان، ساعت 19:30، ورزشگاه یادگار امام(ره)تبریز
* فجرسپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 19:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ملوان بندرانزلی - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 19:30، ورزشگاه تختی انزلی
* سایپا البرز - مس کرمان، ساعت 19:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* سپاهان اصفهان - صبا قم، ساعت 19:30، ورزشگاه فولادشهر
* فولاد خوزستان - صنعتی استقلال خوزستان، ساعت 20:15، ورزشگاه تختی اهواز

- هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ترکیه پیگیری می‌شود:
گروه A:
* ترکیه - مراکش
* مصر - چین

گروه B:
* استونی - ژاپن
* ایران - آرژانتین

گروه C:
* رواندا - تونس
* صربستان - آمریکا

گروه D:
* روسیه - برزیل
* ایتالیا - فرانسه


 

کد مطلب 2120927

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