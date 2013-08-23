مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: همانند سال گذشته شاهد برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در استان خواهیم بود و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده از 24 تا 29 آذر ماه مصادف با 11 تا 19 ماه صفر این نمایشگاه برگزار می شود.

وی از تشکیل شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب البرز و فعال شدن کمیته های مربوطه به منظور انجام برنامه ریزی های مدون و جامع یاد کرد و افزود: این کمیته در هفته گذشته کار خود را آغاز کرد تا برنامه های آتی این نمایشگاه را در دستور کار قرار دهد.

عرضه کتاب با 40 درصد تخفیف

ابراهیمی یادآور شد: در این نمایشگاه همانند سال گذشته عرضه کتاب با 40 درصد تخفیف همراه است تا علاقمندان به تازه های نشر به راحتی کتاب های مورد نظر خود را خریداری کنند.

میزبانی سبک زندگی ایرانی – اسلامی در حاشیه نمایشگاه کتاب البرز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری پیرامون ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی عنوان کرد: در راستای تأسی از فرمایشات مقام عظمی ولایت در حاشیه نمایشگاه کتاب برنامه های جنبی با محوریت ترویج زندگی به سبک اسلامی برگزار می شود.

وی افزود: کمیته ای نیز به منظور انجام برنامه های جانبی و فعالیت های فرهنگی و هنری فعال شده است تا در زمان برپایی نمایشگاه برغنای ماهیت فرهنگی موضوع کتاب و کتابخوانی بیفزاید.

آسیب شناسی دوره های گذشته نمایشگاه کتاب

این مسئول همچنین آسیب شناسی از نمایشگاه های دوره های پیشین را حرکتی برای رفع نقاط ضعف چهارمین دوره نمایشگاه کتاب ذکر کرد و گفت: به همین منظور نیز تا به اکنون بیش از 2 جلسه به منظور آسیب شناسی نمایشگاه کتاب شکل گرفته است.

وی افزود: دو گزینه برای برگزاری نمایشگاه کتاب وجود دارد که به فواصل اعلام خواهد شد و باغ گلهای کرج نیز به عنوان یکی از نقاط در نظر گرفته شده است.