به گزارش خبرنگار مهر، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در دل خود مشاهیری مختلفی را جای داده است که شهرت و آوازه شان به گوش مردم دنیا رسیده است.

شخصیت های چون شیخ الرئیس بوعلی سینا، بابا طاهر عریان، میر سید علی همدانی، میرزاده عشقی، ملا حسین قلی خان شوندی و ده ها تن دیگر که برای دیار کهن همدان مایه افتخارهستند.

اما هستند شخصیت های زنده ای که تا کنون هیچ نامی از آن ها برده نشده و می توان گفت کمتر کسی هست که آنها را حتی در همدان بشناسد.

هنرمندان و بزرگانی که در عرصه های مختلف علمی، هنری و پزوهشی فعال هستند و آثار و هنر های زیادی از خود دارند که قابل تامل و ارج نهادن است.

در همین راستا در آستانه" روز همدان"،برنامه " شب همدان" برای نخستین بار با هدف تجلیل از چهره های ماندگار استان همدان برگزار شد.

این شب در کنار آرامگاه بوعلی سینا و با حضور جمعیت زیادی از مردم برگزار شد.

نکته جالب و مهم این شب مصادف شدن آن با شب استقبال از مادر شهید خرم جاه در همدان بود و این اتفاق فضای شهر و برگزاری برنامه را تغییر داده بود و از آن مهمتر اینکه نخستین چهره ماندگاری که در این شب معرفی شد شهید ایرج خرم جاه بود.

با اعلام مجری برنامه مادر شهید ایرج خرم جاه به روی سن رفت تا لوح تقدیر و تندیس چهره های ماندگار استان همدان را از دست مسئولین استانی همدان دریافت کند وحاضرین در مراسم با صلواتهای مداوم مادر شهید خرم جاه را همراهی می کردند.

چهره های همیشه ماندگار این مرز و بوم کسانی جز شهدا نیستند

به راستی که چهره های همیشه ماندگار این مرز و بوم کسانی جز شهدا نیستند آنان که دلیرانه از جان خود گذشتند تا ما باشیم و ایران و ایرانی زنده باشد.

اما بالاتر از اینها کسانی هستند که این چنین فرزندانی شیر دل و دلیر مرد را تربیت کردند و به آنها یاد دادند که برای وطن و به خاطر وطن باید از جان گذشت و چه صبورانه دوری پاره های تنشان را تحمل کردند و خم به ابرو نیآوردند.

اما پس از بدرقه مادر شهید ایرج خرم جاه با صلواتهای حاضرین و مسئولین استانی نوبت به تجلیل از چهره های ماندگار استانی در عرصه های مختلف علمی و صنایع دستی و هنری شد.

نفر بعدی چهره ماندگار سید حسین کسائی باستان شناس همدانی بود که با تشویق جمعیت به روی سن دعوت شد و به دنبال وی علی محمد کهزایی معماری از شهر تویسرکان که آوازه اش در معماری سنتی دنیا را پر کرده است، تجلیل شد.

اما نفر بعدی سنگ تراشی بود که سنگ نمای بوعلی سینا، موزه دفاع مقدس و محوطه میر رضی الدین آرتیمانی را با هنرمندی بسیار تراشیده بود، او کسی نبود جز آقای حنیفه استاد سنگ تراش همدانی.

در مرحله بعد نوبت به تجلیل از هتل داران استان همدان رسید و شهرام شیروانی مدیر هتل بین المللی بابا طاهر با تشویق حاضرین به روی سن آمد.

همزمان با دعوت مجری از چهره های ماندگار استان همدان آهنگ موسیقی سنتی "ای ایرا ای مرز پر گوهر" پخش می شد که موجب شور و اشتیاق بیشتر حاضرین و تشویق های گرم آنان می شد.

اما هتل دار بعدی کریم لطفیان همدانی مدیر هتل آرین همدان بود که این هتل دار کهن سال یک بلیت سفر کربلا را به مادر شهید خرم جا هدیه کرد.

افراد بعدی مراد خرمرودی مدیر هتل یاس، سیف الله مراد لو مدیر مهمانپذیر امید نو و نقی صباغ مدیر سفره خانه بهارستان و فتحی مدیر رستوران صداقت نو همدان بودند که به ترتیب به روی سن دعوت شدند.

حال نوبت به هنرمندان عرصه صنایع دستی استان همان رسیده بود که به عنوان چهره های ماندگار استان همدان معرفی شوند.

نخستین هنرمند صنایع دستی منبت کار مبلمان رحمت الله بیات بو و نفر بعدی محمد باقر ضرابییان که هنر او در فلز کاری و حلبی سازی پر آواز

ه است و به گفته مجری هیچ نیاز مالی به این کار ندارد و تنها برای ماندگاری این هنر کار می کند، بود.

هنرمند بعدی امید علی کاظمی سراجی سنتی بود و نفر بعدی پیرمرد کهنسالی بود که در دیار سفال و سرامیک همدان به دنیا آمده و استاد چیره دست سفالگری همدان است و او کسی جز حاج عسکر عسکری نبود.

در ادامه برنامه مجری با اشاره به سالروز تولد بوعلی سینا و روز پزشک از ریاست سابق نظام پزشکی همدان و پزشک سرشناس همدان ابوالفضل عظیم خواست تا برای تجلیل به روی سن برود.

دکتر ابوالفضل عظیم میکروفن را برای چند لحظه از مجری گرفت و خطاب به حاضرین گفت: من خیلی خوشحال هستم که در جمع مسافرین و همشهریان قرار دارم من مدت 40 سال است که در همدان زندگی می کنم اصالتم سبزواری است اما در حقیقت همدانی هستم و روز پزشک به پیشنهاد من در سال 1376 به این روز نامگذاری شد.

دانشمند بعدی دکتر علیرضا ذکاوتی قره قزلو دانشمند برجسته در زمینه ادبیات عرب و مولف دایرة المعارف تشیع و مترجم متون فارسی و عربی بود که مورد تجلیل قرار گرفت.

دانشمند نامدار بعدی سیاوش شایان بود که با تشویق حاضرین به روی سن دعوت شد.

نفر دیگر روانشناس بالینی، ارائه دهنده تئوری های چند عامل بهره وری، مولف و استاد دانشگاه، محمد ساعتچی بود که مورد تجلیل قرار گرفت.

ساعتچی خطاب به حاضرین این گونه گفت: تحت تاثیر عشقی که داشتم توفیق پیدا کردم به عنوان نظریه پرداز شناخته شوم و رشته هایی را به دانش جهان اضافه کردم در شهر های مختلف برای آموزش مدیران از من یاری می طلبند اما در شهر خودم این اتفاق نیافتاده است در برخی شهرها برای من مرتب مقاله می فرستاند اما در همدان مقاله علمی پژوهشی نداریم من در اغلب دانشگاه های کشور سخنرانی می کنم و راجع به آموزش مدیریت صحبت می کنم اما تا به حال در همدان از من دعوت نشده است، من در خدمت و اختیار همدان و هم استانی های خود هستم.

صحبت های ساعتچی که حاضران را به وجد آورده بود با تشویق گرم حاضران رو به رو شد.

در ادامه نیز سید رضا هاشمی مدیر کل سابق مسکن و شهرسازی که خدمات مهندسی زیادی را برای استان همدان انجام داده بود تجلیل شد.

عباس فیضی صاحب 40 اثر مکتوب است

به دنبال وی از خانواده عباس فیضی صاحب 40 اثر مکتوب از جمله کتاب" آلاله های الوند" و "گل پونه های الوند" و "حکیمان روحانی" که در سال 1389 به دیار باقی شتافته بود تجلیل شد.

باستانشناس و کارشناس و زبان شناس محسن ابوالقاسمی چهره ماندگار دیگر و آیت الله احمد صابری همدانی چهره ماندگار بعدی استان همدان معرفی شدند.

مجسمه ساز ماهر ناصر هوشمند وزیری چهره ماندگار دیگر بود که از وی تجلیل شد.

اما ناصر پلنگی هنرمند در رشته فتومدیا و پژوهشگر تمام وقت به روی سن دعوت شد و خطاب به حاضرین آن جمع گفت: استان همدان مشاهیر و هنرمندان زیادی مانند میر سید علی همدانی و استاد حجاریان و استاد حمیدی و کورش ابراهیمی را دارد که باید موزه ای برای این مشاهیر در نظر گرفته شود و من مرکز نقاشی سه بعدی را در تهران بنا کردم که امیدوارم در همدان نیز این اتفاق بیافتد.

سخنان ناصر پلنگی که به اتمام رسید مجری اعلام کرد که موزه مشاهیر در همدان وجود دارد و بازدید از آن برای عموم آزاد است.

خانم دکتر یار امینی استاد دانشگاه و جواد مضفری خواننده سنتی همدانی از دیگر تجلیل شدگان این همایش بودند.

در مرحله پایانی تجلیل مجری با اعلام اینکه علیرضا ایزدی مدیر کل کنونی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان از مدیران ساعی در حوزه میراث فرهنگی بوده و تجلیل از چهره های ماندگار استان همدان به ابداع وی بوده است، گفت: در پایان از علیرضا ایزدی تجلیل می شود البته ناگفته نماند که وی از این موضوع بی اطلاع بوده است.

سپس ایزدی لوح تقدیری را از دست مسئولین استانی دریافت کرد.

پایان مراسم شب همدان و تجلیل از چهره های ماندگار با اجرای موسیقی زنده سنتی که حال و هوای خاصی را به برنامه بخشید به پایان رسید.