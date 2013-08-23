به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت این نمایشگاه، نمایشگاه کتاب دهلی که نقشی محوری در صنعت چاپ هند و حمایت از ناشران داخلی دارد، به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی مربوط به کتاب، دور جدید خود را شروع کرد.

در نوزدهمین سال برگزاری این نمایشگاه، دست اندرکاران این رویداد میزبان دانش آموزان، دانشگاهیان، نویسندگان، روشنفکران و کتابداران و دوستداران کتاب هستند.

این نمایشگاه که در طول سال‌های برگزاری‌اش موفق شده تا مخاطب وسیعی برای خود به دست بیاورد، هر سال با حضور گسترده ناشران و توزیع کنندگان کتاب برپا می‌شود. نمایشگاه کتاب دهلی سال پیش موفق به جذب بیش از 300 هزار بازدیدکننده شد.

این نمایشگاه که از امروز 23 اوت (جمعه اول شهریور) شروع به کار کرده تا 3 اوت (9 شهریور) به کار خود ادامه می‌دهد و از ساعت 11 صبح تا 8 شب میزبان مراجعه کنندگانش است.

در نمایشگاه امسال بیش از 16 هزار ناشر بیش از 90 هزار عنوان کتاب را به 24 زبان محلی در این رویداد فرهنگی ارایه می‌کنند.