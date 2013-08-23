به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود هفت سال از آغاز طرح سهمیه‌بندی بنزین اما به تدریج آثار این طرح به منظور مدیریت مصرف بنزین کمرنگ شده است به طوری‌که متوسط مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سالجاری تاکنون رشدی حدود 10 درصدی را تجربه می کند.



بر این اساس از یک سو ورود خودروهای جدید به ناوگان حمل و نقل و از طرف دیگر تثبیت قیمت و سهمیه‌های بنزین پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون منجر به اوج گیری مصرف بنزین در کشور شده است.



از سوی دیگر یکی دیگر از دلایل رشد افسار گسیخته مصرف بنزین در کشور بازار داغ اجاره کارت‌های سوخت بنزین و گازوئیل توسط دارندگان خودروهای عمومی است به طوری‌که ورود سهمیه بنزین کارت‌های سوخت به بازار مصرف، تقاضاهای کاذب برای مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی به همراه داشته است.



شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان با صدور اطلاعیه ای به تمامی دارندگان کارت‌های اجاره ای بنزین هشدار داده بود که با اعمال یکسری تغییرات جدید نرم افزاری و سخت افزاری تراکنش‌های غیر طبیعی کارت‌های بنزین و گازوئیل را شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.



با این وجود به نظر می رسد اولتیماتوم‌های بنزینی دولت تاکنون جواب نداده است و افزایش مصرف بنزین در هفته‌های اخیر حاکی از آن است که بخشی از این افزایش مصرف به دلیل عرضه سهمیه‌های بنزین توسط کارت‌های کرایه ای است.



در این بین با افزایش فعالیت‌های بازرسی و نظارتی مجموعه وزارت نفت در سطح جایگاه‌های سوخت استان‌های سراسر کشور دور جدید برخورد با تخلفات بنزینی از سر گرفته شده است.



از این رو اخیرا تعدادی از صاحبان کارت‌های کرایه ای بنزین شناسایی و با همکاری تعزیرات حکومتی در سراسر استان‌های کشور جرایم سنگینی برای دارندگان کارت های اجاره ای بنزین در نظر گرفته شده است.



قطع سه ماهه سهمیه بنزین خودروها، جرایم نقدی و ابطال کارت های اجاره ای سه طرح جدید دولت برای مقابله با طرح کرایه کارت های بنزین بوده تا با اجرای این پروژه امکان مدیریت بیشتر مصرف بنزین و جلوگیری از انحراف این فرآورده پرطرفدار نفتی فراهم شود.