شالي كوبي برنج امسال با بحران مواجه است

غلامعلي قرباني در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: در جريان وقوع برف سنگين سال گذشته در مناطق شمالي كشورحدود 170 واحد كارخانه شالي كوبي برنج درسه شهر استان گيلان صد درصد تخريب شد ه كه اين حجم خسارت مطمئنا عمليات تبديل برنج را در سالجاري با بحران مواجه خواهد كرد .

وي با انتقاد ازعملكرد مسوولان در زمينه پرداخت تسهيلات لازم براي جبران خسارت وارده به واحدهاي شالي كوبي استان گيلان گفت: متاسفانه پس از پيگيريهاي انجام شده براي اختصاص تسهيلات لازم ، قرار شد براي خسارت صدردرصدي هر واحد شالي كوبي برنج تنها مبلغ پنج ميليون تومان تسهيلات اختصاص يابد و اين در حالي است كه اين پول براي تعمير و بازسازي يك سالن 1300 متري واحد شالكي كوبي كافي نيست چه رسد به تعمير و خريد تجهيزات.

رييس انجمن برنج گيلان با اشاره به عدم پرداخت تسهيلات لازم از سوي بيمه براي جبران خسارت واحدهاي شالي كوبي تصريح كرد: علي رغم اينكه بيمه واحدهاي شالي كوبي بيمه حوادث بوده است اما اداره بيمه به دليل اينكه بيمه واحدها تنها درمقابل حوادثي مانند زلزله ، آتش سوزي است و وقوع برف را در بر نمي گيرد از پرداخت بيمه به واحدهاي خسارت ديده خودداري كردند .

قرباني افزود: اين درحالي است كه برخي واحدهاي شالي كوبي با سرمايه شخصي خود اقدام به تعمير و بازسازي واحدهاي خود كرده اند و در صورت عدم پرداخت وام و تسهيلات از سوي دولت براي بازپرداخت بدهي خود با مشكل مواجه خواهند شد .

وي تاكيد كرد: قرار است در جلسه نوزدهم مرداد ماه سالجاري كه در وزارت جهاد كشاورزي استان گيلان و با حضور اعضاي ستاد برنج كشور صورت مي گيرد مشكلات موجود را ارائه و بررسي كرد .

قرباني آغاز برداشت برنج را در سالجاري حدود ده تا 15 روز آينده ذكر كرد و گفت: در صورت آماده سازي مراكز خريد و پرداخت بموقع پول شاليكاران بابت خريد برنج سالجاري صدر صدد توليد مطلوبي خواهيم داشت .