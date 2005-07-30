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۸ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۰۹

نايب رييس انجمن برنج كشور در گفت و گو با " مهر"

شالي كوبي برنج امسال با بحران مواجه است

شالي كوبي برنج امسال با بحران مواجه است

نايب رييس انجمن برنج كشور گفت: در صورت عدم پرداخت تسهيلات لازم براي رفع خسارت 170 واحد شالي كوبي در استان گيلان به دليل وقوع برف سال گذشته ، عمليات تبديل برنج با بحران مواجه خواهد شد .

غلامعلي قرباني در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: در جريان وقوع برف سنگين سال گذشته در مناطق شمالي كشورحدود 170 واحد كارخانه شالي كوبي برنج درسه شهر  استان گيلان صد درصد تخريب شد ه  كه  اين حجم  خسارت مطمئنا عمليات تبديل برنج را در سالجاري با بحران مواجه خواهد كرد .

وي با انتقاد ازعملكرد مسوولان در زمينه پرداخت تسهيلات لازم براي  جبران خسارت وارده به واحدهاي شالي كوبي استان گيلان  گفت:  متاسفانه پس  از پيگيريهاي  انجام شده  براي اختصاص تسهيلات لازم  ، قرار شد براي خسارت صدردرصدي هر واحد شالي كوبي برنج تنها مبلغ پنج ميليون تومان تسهيلات اختصاص يابد و اين در حالي است كه اين پول براي تعمير و بازسازي يك سالن 1300 متري واحد شالكي كوبي كافي نيست چه رسد به تعمير و خريد تجهيزات.

رييس  انجمن برنج گيلان  با اشاره به عدم پرداخت  تسهيلات لازم  از سوي بيمه براي جبران خسارت واحدهاي شالي كوبي  تصريح كرد: علي رغم اينكه  بيمه واحدهاي شالي كوبي بيمه حوادث بوده است اما اداره بيمه به دليل اينكه بيمه واحدها تنها درمقابل حوادثي مانند زلزله ، آتش سوزي است و وقوع  برف را در بر نمي گيرد از پرداخت بيمه  به واحدهاي خسارت ديده خودداري كردند .

قرباني  افزود: اين درحالي است كه برخي  واحدهاي شالي كوبي با سرمايه  شخصي خود اقدام به تعمير و بازسازي واحدهاي خود كرده اند و در صورت عدم پرداخت وام و تسهيلات از سوي دولت براي بازپرداخت بدهي خود  با مشكل مواجه خواهند شد .

وي تاكيد كرد: قرار است در جلسه نوزدهم مرداد ماه سالجاري كه در وزارت جهاد كشاورزي استان گيلان و با حضور اعضاي ستاد برنج كشور صورت مي گيرد  مشكلات موجود را ارائه و بررسي كرد .

 قرباني  آغاز  برداشت برنج را در سالجاري حدود ده تا 15 روز آينده ذكر كرد و گفت:  در صورت آماده سازي مراكز خريد و پرداخت بموقع  پول شاليكاران  بابت خريد برنج سالجاري صدر صدد  توليد مطلوبي خواهيم داشت .

 

کد مطلب 212098

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