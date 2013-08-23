"زمردیان" به 27 سال چشم انتظاری من پایان داد/ همدانی ها ایرج را غریب نمی گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید خرم جاه در حاشیه رویت مزار فرزند شهید عنوان کرد: جعفر زمردیان لطف بزرگی در حق من کرد و چشم به راه بودن 27 ساله من را پایان بخشید.

وی گفت: فرزندم ایرج در وصیت نامه اش از من خواسته بود که همیشه صبور باشم و شکوه نکنم و در شهادتش نیز بی تابی نکنم تا دشمن دلش شاد نشود.

مادر شهید خرم جاه که لباس و چادری سپید بر تن داشت افزود: امروز روز شادمانی فرزندم ایرج است و در وصیتش نیز آورده بود که برای شهادتش سیاه بر تن نکنم چرا که شهادت مقام رفیعی است.

وی تاکید کرد: من بسیار خوشحالم که فرزندم در خاک همدان آرمیده است.

مادرش شهید خرم جاه افزود: مردم همدان بسیار مهمان نواز و مهربان هستند و بی شک فرزند مرا غریب نخواهند گذاشت.

وی ابراز داشت: امروز بهترین روز عمرم است و بر این مبنا نیزخدا را شاکرم.

مادر جعفر زمردیان نیز در این استقبال از مادر شهید خرم جاه از احساس خود سخن گفت.

مادر زمردیان: حال مادر خرم جاه را درک می کنم

وی که به واسطه ترجمه فرزندش سخن می گفت بیان کرد: از بابتی خوشحال هستم و حال مادر ایرج را درک می کنم.

مادر آزاده سرافراز زمردیان ابراز داشت: این همه سال دوری از فرزند بسیار سخت و وصف نشدنی است.