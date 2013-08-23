باشگاه نفت آبادان بدهی به بازیکنان ندارد/همه بدهی ها تسویه شد

غلامحسین ناصر گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اتخاذ تمهیدات لازم تمامی بدهی های مربوط به دستمزد بازیکنان پرداخت شد.

وی افزود: در نشست های جداگانه ای که با هر یک از بازیکنان داشتیم ضمن توافق طرفین مبلغ بدهی به آنان پرداخت شد که رسید آنها نیز موجود است.

گودرزی با اشاره به اینکه تنها 10 بازیکن مشکل عدم دریافت مبلغ توافق شده در قرارداد را داشتند، اظهار کرد: تاکنون هشت بازیکن پول خود را دریافت کردند و با دو بازیکن باقی مانده هم توافقات اولیه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: برگه های مربوط به پرداخت بدهی به سازمان لیگ فوتبال کشور ارسال شده است اما آنان برگه های ارسال شده را ناخوانا عنوان کردند و خواستار ارسال مجدد برگه ها شدند.

به گفته مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، قرار است تا وی روز شنبه هفته آینده راسا برای تحویل برگه های مربوطه به سازمان لیگ فوتبال مراجعه کند.

گودرزی گفت: تلاش ما در جهت کاهش مشکلات و ایجاد حاشیه امنی برای بازیکنان است تا به یاری خداوند بتوانیم در فصل جدید خوش بدرخشیم.

وی خطاب به هواداران و مردم آبادان افزود: فصل گذشته فوتبال و ماجرای ناکامی های صنعت نفت به پایان رسیده است و تیم در شرایط جدید فعلی (انجام تغییر و تحولات در بخشهای مختلف اعم از سرمربی، مربی، هیات مدیره و انجام نقل و انتقالات بازیکنان) نیاز به همراهی خوب شما دارد، پس تیم را رها نکنید و برای رسیدن به قله های ترقی با تیم همگام شوید.

روز گذشته رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعلام کرد که باشگاههای دسته يک فوتبال يک ماه فرصت برای تسويه حساب دارند و در غير اين صورت حق شركت در رقابت ها را ندارند که در لیست باشگاههای بدهکار نام تیم صنعت نفت آبادان نیز آورده شده بود.



