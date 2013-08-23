8.1 ميليون سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در طول هفته جاري در مجموع هشت ميليون و 194 هزار و 154 فقره سهم در تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی خرید و فروش شد.

وی در مورد ارزش کل معاملات این بازار در هفته جاري، اظهار داشت: ارزش کل معاملاتی سهام رد و بدل شده این هفته تالار بورس استان، 24 میلیارد و 461 میلیون و 195 هزار و 443 ریال محاسبه شده است.

خانی افزود: در این هفته ارزش خرید سهام در تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی يازده میلیارد و 913 میلیون و 124 هزار و 896 ریال و ارزش فروش سهام نیز دوازده میلیارد و 548 میلیون و 70 هزار و 547 ریال بوده است.

کارشناس مسئول تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی با بیان اینکه ارزش معاملات این تالار در هفته جاری به نسبت هفته گذشته از نظر تعداد سهام و ارزش کل خرید و فروش افزايش چشمگيري داشته است، اظهار داشت: در هفته گذشته در مجموع سه ميليون و 200 هزار فقره سهم به ارزش کل معاملاتی پانزده میلیارد و 665 میلیون و 942 هزار و 447 ریال در تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی خرید و فروش شد.

به گفته خانی در هفته گذشته ارزش خرید سهام در تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی پنج میلیارد و 928 میلیون و 125 هزار و 576 ریال و ارزش فروش سهام نیز 9 میلیارد و 737 میلیون و 816 هزار و 871 ریال بود.

وي در ادامه عنوان کرد: همچنين در هفته جاري برای يازده نفر از متقاضیان جدید در تالار بورس خراسان شمالی کد بورسی صادر شد.

كارشناس مسئول تالار بورس خراسان شمالي در ادامه در مورد ميزان داد و ستد سهام در اين بازار در مرداد ماه سال جاري، عنوان كرد: تالار بورس اين استان با فروش 20 ميليون و 734 هزار و 535 سهم در مرداد امسال ركورد بي سابقه اي را از نظر فروش از آغاز فعاليت خود رقم زد.

خاني ارزش سهام مورد معامله در تالار بورس اين استان را در مرداد امسال بيش از 78 ميليارد و 795 ميليون ريال اعلام و اظهار كرد: ميزان فروش سهم در تالار بورس از لحاظ تعداد حدود هشت درصد و از لحاظ ارزشي نيز حدود سه درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.

به گفته وي در تيرماه امسال 19 ميليون و 158 هزار سهم به ارزش 60 ميليارد و 747 ميليون ريال در تالار بورس اين استان معامله شده بود.

خاني افزود: اين در حالي است كه ميزان رشد فروش سهام در تالار بورس استان در مرداد سال جاري به نسبت ماه مشابه سال قبل از لحاظ سهم بيش از 9 برابر و از لحاظ ارزشي نيز سيزده برابر رشد داشته است.

كارشناس مسوول تالار بورس خراسان شمالي گفت: در مجموع در پنج ماه نخست سال جاري افزون بر 55 ميليون سهم به ارزش 221 ميليارد ريال در تالار بورس كارگزاري بانك كشاورزي اين استان داد و ستد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عامليت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت های داد و ستد سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.