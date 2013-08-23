ارائه راهکارهای فوری حل مشکل صادرات/ چین بزرگترین شریک تجاری ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل گفت: روز ملي صادرات يكي از بزرگترين رويدادهاي اقتصادي كشور و تجلي توسعه اقتصادي است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: مراسم روز ملي صادرات فرصتي است كه همه ساله فعالان و صاحبنظران اقتصادي با حضور مقامات ارشد كشور آخرين وضعيت و تحولات اين حوزه را مطرح و بررسي مي كنند.

وي بیان داشت: امسال تلاش ويژه اي در سازمان توسعه تجارت در جريان است تا مشكلات فوري صادرات با همكاري نمايندگان بخش خصوصي به نحو مطلوبي دسته بندي شده و به همراه راهكارهاي پيشنهادي جهت تصميم گيري لازم قبل از روز ملي صادرات در اختيار وزراي محترم اقتصادي قرار بگيرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ابراز اميدواري كرد در گرو عزم ملي و برنامه هاي جامع و كامل، تجارت خارجي كشور آينده اميد بخشي را خواهد داشت. صافدل آرامش اقتصادي و وضعيت معيشت مردم را جزو اولويت های برنامه هاي دولت ذكر كرد و افزود: بي شک رونق صادرات و توسعه صادرات غير نفتي عامل مهمي در اين زمينه است.

معاون وزير صنعت معدن وتجارت با اشاره به حجم تجارت خارجي ايران و چين در 4 ماهه اول سال جاري گفت: چين در اين مدت حدود 31 درصد از كل صادرات غيرنفتي و 18 درصد از ارزش واردات ايران را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: چين بزرگترين شريک تجاري ايران شد و ارزش تجارت دو كشور در چهارماهه سال 92 به 4.4 ميليارد رسيد. صافدل با اشاره به اينكه از كل ارزش تجارت ايران و چين 2.1 ميليارد دلار مربوط به صادرات ايران به چين و 2.4 ميليارد دلار مربوط به واردات ايران از چين بوده است تصریح کرد: در اين مدت ارزش صادرات ايران به چين حدود 30 درصد و ارزش واردات ايران از چين كمتر از 1 درصد افزايش يافت.