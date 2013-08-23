به گزارش خبرنگار مهر، علی جباری با اعلام دریافت 60 هزار میلیارد ریال حق بیمه در سال 91 گفت: این شرکت در سال گذشته از محل فروش بیمه نامه های مختلف بیش از 60 هزار میلیارد ریال حق بیمه دریافت کرده است.

معاون اداری و مالی بیمه ایران افزود: در سال مورد اشاره بیش از 2 میلیون پرونده خسارتی در این شرکت تشکیل و در همین راستا به بیمه گذاران حادثه دیده بیش از 48 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت شد. وی ادامه داد: این در حالی است که شبکه فروش این شرکت در سال 91 نیز بیش از 20 میلیون بیمه نامه صادر و به بیمه گذاران ارائه کرده که در نوع خود یک رکورد به حساب می آید.

جباری با بیان اینکه این توفیقات در حالی برای این شرکت به دست آمد که کشور از سوی استکبار جهانی در تحریم به سر می برد اظهار داشت: خوشبختانه بیمه ایران به خوبی توانست تحریم ها را مهار و از تمامی چالش های ایجاد شده دراین ارتباط موفق و سربلند بیرون بیایید.

همچنین جواد سهامیان‌ مقدم با اشاره به نامگذاری سال 92 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گفت: بیمه ایران پرچم‌ دار صنعت بیمه در فرآیند تحقق حماسه اقتصادی است و نقش استراتژیک این شرکت در خلق این حماسه بر کسی پوشیده نیست.

مدیرعامل بیمه ایران در جریان برگزاری هشتمین همایش سراسری ایثارگران بیمه ایران ضمن تبریک دوباره استقرار دولت جدید با بیان اینکه حماسه اقتصادی بدون تولید مقدور نیست افزود: از آنجا که اصلی‌ترین وظیفه بیمه‌گران تامین امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است ما باید شرایط را به نحوی برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم تا آنان برای سرمایه‌گذاری در تولید ترغیب شده و کارآفرینی کنند.

وی بیان داشت: اگر چرخه تولید در کشور کامل شود مهم‌ترین دغدغه مسئولان و مردم یعنی بیکاری برطرف شده و صادرات شکل خواهد گرفت. رئیس هیئت مدیره بیمه ایران با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های اقتصادی در جوامع امروزی تراز مثبت ارزی است تصریح کرد: ما در صورتی می‌توانیم تراز ارزی خود را مثبت کنیم که صادرات مستمر و مازاد بر واردات داشته باشیم و این تنها با افزایش تولید داخلی میسر می‌شود.