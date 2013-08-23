به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تغییر رویکرد و سیاست‌های وزارت نفت برای توسعه فازهای پارس جنوبی، تولید گاز از اولین فاز استاندارد این میدان مشترک گازی با قطر در نیمه دوم سالجاری آغاز خواهد شد.



در حال حاضر پیشرفت طرح توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز در دست اجرای پارس جنوبی در دو بخش فراساحلی و ساحلی به حدود 91 درصد رسیده است که در بخش تاسیسات فراساحلی شامل ساخت و نصب سکو و خطوط لوله چاه‌ها پیشرفتی حدود 95 درصد و در بخش حفاری پیشرفت 84 درصدی تاکنون حاصل شده است.



در بخش حفاری چاه های دریایی هم با وجود حفاری 25 حلقه چاه توصیفی و توسعه، امکان برداشت گاز از 18 حلقه چاه فراهم شده است که یک خط لوله دریایی برای تزریق گاز آماده بهره برداری نهایی است.



بر این اساس پیش بینی می شود تا پیش از فرا رسیدن زمستان تولید زودهنگام گاز در اولین سکوی دریایی آغاز شود که در این صورت امکان انتقال و سپس فرآورش این گاز در پالایشگاه ساحلی و سپس تزریق به شبکه سراسری فراهم می‌شود.



سيدهادي ميرباقري اخیرا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و راه اندازی سکوهای فراساحلی فاز 12 پارس جنوبی، گفت: با راه‌اندازي اولين خط لوله 32 اینچی دریایی فاز 12 پارس جنوبی انتقال گاز شیرین به سامانه مشعل اولین سکوی فراساحلی بزرگترین فاز پارس جنوبی فراهم شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون مراحل آماده سازی و راه اندازی سکوهای دریایی فاز 12 پارس جنوبی در بدترین شرایط آب و هوایی منطقه خلیج فارس در حال انجام است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا شهریور ماه سالجاری امکان تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز از اولین سکوی دریایی فاز 12 پارس جنوبی فراهم شود.



مسئول پيگيري امور اجرايي پروژه‌هاي پتروپارس با بیان اینکه پس از آغاز تولید زودهنگام از اولین سکوی دریایی این گاز به تاسیسات پالایشگاهی در ساحل منتقل خواهد شد، اظهار داشت: مطابق با برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا آبان ماه سالجاری امکان تولید و بهره برداری کامل از اولین سکوی دریایی فاز 12 پارس جنوبی فراهم شود.



وی با یادآوری اینکه تا پائیز سالجاری ظرفیت تولید گاز از اولین سکوی دریایی فاز 12 پارس جنوبی تا سقف یکهزار میلیون فوت مکعب قابل افزایش است، تبیین کرد: علاوه بر این در حال حاضر یکی از شرکت‌های تابع پتروپارس در مراحل نهایی راه اندازی و پیش راه‌اندازی پالایشگاه و تاسیسات فاز 15 و 16 با کنسرسیوم اجرایی این پروزه مشارکت می‌کند.



به گزارش مهر، طرح‌ توسعه‌ فاز 12 به‌ منظور برداشت روزانه‌ 3000 ميليون‌ فوت‌ مكعب‌ گاز از میدان مشترک پارس جنوبي طراحي‌ شده و در دست اجرا است.



هدف‌ از توسعه‌ این مگا پروژه گازی، توليد روزانه‌ 81 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز، 120 هزار بشکه میعانات گازی، 750 تن گوگرد و مایعات گازی است.



در بخش فراساحلی این طرح مشترک گازی در مجموع طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 4 سكوي دريايي شامل سه‌ سكوي‌ مستقل‌ سرچاهي (هريك داراي 12 حلقه چاه) و يك سكوي اقماري (9 حلقه چاه) هر كدام‌ مجهز به‌ تفكيك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مايعات‌ آب‌) جهت‌ آزمايش‌ چاهها، دو واحد تفكيك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مايعات‌ آب‌) جهت‌ جداسازي‌ آب‌، تصفيه ‌كننده‌ آبهاي‌ آلوده‌ به‌ مواد نفتي‌ قبل‌ از تخليه‌ به‌ دريا، سكوي‌ مشعل‌ سه‌ پايه‌ در فاصله‌ 160 متري‌ از سكوي‌ اصلي‌ جهت‌ تخليه‌ اضطراري‌ است.



از سوی دیگر ساخت سه رشته خط‌ لوله‌ دريايي‌ 32 اينچي‌ به‌ طول‌ تقريبي 150 كيلومتر جهت‌ انتقال‌ گاز توليدي‌ به‌ پالايشگاه و يك رشته خط لوله 20 اينچ به طول 20 كيلومتر جهت اتصال سكوي اقماري هم در دستور کار قرار دارد.