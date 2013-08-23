به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه پنج شنبه در محل سالن اجتماعات مصلی حضرت امام (ره) برگزار شد، 32 دعا از دعاهای کودکان سراسر کشور با داوری هیئت داوران این جشنواره انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفتند.

حسن میلانی در این مراسم اظهار داشت: در این دوره از جشنواره دست های کوچک دعا تلاش بر این بود تا لایه ای از لایه های اجتماعی کشورمان را به سمت و سوی خاص سوق دهیم به این گونه که شور نونهالان این مرزو بوم چراغ راهی برای آینده ما باشد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت : آثار و تاثیرات این دعاها در طی دوره های پیشین مسیر جامعه را متحول کرده و آنرا فرا گرفته است.

وی همچنین تاکید کرد : در این دعاها آسیب های موجود در این بخش ها از اجتماع نمود یافته و برای مسئولان توشه ای است تا از آینده آینده سازان کشورمان غافل نشوند و به مسئولیت خطیر خود بپردازند.

این جشنواره نفر اول نداشت و علی زارع از تبریز و سید پوریا جوادی از اردبیل به طور مشترک دوم شدند و امید آقایی از تبریز و فرزاد برزگر بافقی از یزد به طور مشترک سوم و مبین آقچلی از گلستان چهارم شد.

پرستو فرزانه آبادیان از ماهدشت کرج، رامین ارفعی، سودا اصغری، سجاد افسری، ندا حسین زادگان، آیلار رحمتی، سیده الهام دمیر دوکن اسکندانی، الهه شوقیان، محمد صادقی، نیلوفر فیروزی، رومینا نعمت پور، علی عالی زاد، نازلی نظرزداه ی اهری، محمد رضا امانی و صبا ایران زاد همگی از تبریز، فاطمه بدری از فارس، زهرا حبیبی از وزقان، ابولفضل حیدری از همدان، پریا چراغی از ایلام، نگارسادات حسینی از اراک، یونس قربانی مقدم از مشهد، لیلی ضمیری از گرمی، کیمیا کیوان از ایلام ، حسن مرادی از ایلام، زینب مشتاقی از اراک، رضا نظری از ایلام و حمیدرضا نوعی از اردبیل به عنوان برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.