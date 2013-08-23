مدير عامل خانه سينما يك نماينده مجلس را به مناظره دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد مهدي عسگرپور مدير عامل خانه سينما با انتشار نامه اي خطاب به يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه به تازگي در گفتگويي اعلام كرده بود به دقت مسايل سينما را رصد مي كند و درباره خانه سينما نيز انتقادهايي مطرح كرده بود، مطالبي را توضيح داد.

اين نامه بدين شرح است:

به نام خدا



حضرت حجت الاسلام والمسلمين

جناب آقاى سيد مرتضى حسينى

نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى و عضوكميسيون فرهنگى



باسلام

اظهارات جنابعالى در گفتگو با خانه ملت درخصوص رصدكردن عملكرد خانه سينما در صورت گشايش موجب خوشحالى گرديد. در خلال مصاحبه تان به نكته اى اشاره كرديد كه مجلس و كميسيون فرهنگى ادامه كار خانه سينما را با رويه سابق بر نمى تابد.

اين اظهار نظر شما حاكى از اين است كه اشراف قابل توجهى درخصوص عملكرد خانه سينما داريد، لذا بدين گونه و با احترام از شما براى حضور دريك مناظره فرهنگى درهمين خصوص دعوت مي كنم تا انشأ الله در منظر عمومى و در پيشگاه علاقمندان به اين بحث مهم ، كمى به همين سابقه اى كه به آن مشرفيد و احياناً هر بحث ديگرى درحوزه فرهنگ و هنر كه براى شما اهميت دارد بپردازيم.

زمان و مكان اين گفتگو را هم جنابعالى مشخص بفرماييد. بى صبرانه منتظر پاسخ مثبت تان هستم. اميدوارم جنابعالى به شيوه جناب آقاى رسايى كه ما را از فيض حضورشان در مناظره برنامه هفت شبكه سه سيما بى بهره گذاشتند عمل نكنيد و موجبات اين گفتگوى جذاب را فراهم كنيد.

