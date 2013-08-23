محمد رضا نهاوندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ورود دام بیش از ظرفیت را در رشد دام بی تاثیر ندانست و از دامداران خواست؛ با توجه به تغییر شرایط اقلیمی، باید به تناسب آن دامداران و عشایر منطقه دام در حد مجاز نگهداری کنند.

وی با یادی از گذشته و مقایسه آن با شرایط کنونی اقلیم منطقه افزود: در گذشته منطقه قارقالان به دلیل وجود برف شهرت داشت اما امروز به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی تنها نام آن باقی مانده و حتی قزل اوزن امروز خشک شده و از بارش برف های سنگین کاسته شده است.

نهاوندی پور شخم زدن بی رویه در مراتع را در بروز سیل و سیلاب ها مؤثر دانستن و اظهار کرد: همین بی تفاوتی ها به طبیعت موجب شده تا خسارتهای ناگوار در نقاط مختلف استان را شاهد باشیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان اصلاح نژاد دام افشار را یکی از موفقیت های مهم استان عنوان کرد و در این باره گفت: این مهم بعد از 5 سال طرح تحقیقاتی با همکاری دانشگاه زنجان به عمل آمد که ماحصل آن چند قلوزایی این دامها بود.

نهاوندی پور تکثیر نژاد دامی اصلاح شده را مهم دانست و اظهار امیداوری کرد: در آینده نزدیک شاهد ورود این دامها به عرصه صنعت دامداری استان باشیم و بتوانیم بین مرتعداران و دامداران استان توزیع کنیم.