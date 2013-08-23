به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی پیش از ظهر جمعه در بازدید از پروژه‌های عمرانی دیر اظهار داشت: همه ساله با آغاز هفته گرامیداشت دولت پروژه‌های متنوع عمرانی، خدماتی و زیربنایی در شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته دولت امسال از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود، افزود: 40 پروژه با اعتبار100 میلیارد ریال در طول هفته دولت افتتاح یا عملیات اجرایی آنان آغازمی شود.

فرماندار دیر ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی گاز رسانی به شهر بردخون و هفت روستاهای تابعه بخش بردخون با اعتبار35میلیاردریال از مهم ترین پروژه درهفته دولت است.

بحرانی ادامه داد: توسعه و بازسازی شبکه های آب وبرق با اعتبار دو میلیارد و400میلیون ریال و بهره برداری از مصلی جمعه شهر دیر با اعتبار10میلیاردریال از جمله مهم ترین پروژه ها در هفته دولت دراین شهرستان است.

وی گفت: باید هفته دولت را غنیمت شمرده و کارهای دولت را به خوبی انعکاس و خدمات دولت را برای مردم بازگو کنیم.