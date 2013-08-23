آیین استقبال از امام جمعه جدید خیرآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از حجت الاسلام جواد طاهری، امام جمعه جدید خیرآباد، با حضور مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، سرپرست فرمانداری ورامین، بخشدار مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ورامین، جمعی از مسئولان ادارات و مردم شهید پرور خیرآباد برگزار شد.



مردم خیرآباد از ساعت 12 ظهر با حضور در میدان پوئینک، امام جمعه جدیدشان را به سوی پایگاه نماز جمعه بدرقه کردند.



تقدیم شاخه‌های گل توسط یکی از فرزندان شهید خیرآباد، به امام جمعه جدید این منطقه، از دیگر بخش‌های مراسم استقبال بود که انجام شد.



همچنین حجت الاسلام طاهری و هیئت همراه، با حضور در گلزار شهدای خیرآباد، یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی داشتند.



بخشدار مرکزی ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معرفی امام جمعه جدید خیرآباد، بیان داشت: نماز جمعه و حضور پر شور مردم در اين مكان، يكي از بركات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و تريبون نماز جمعه، تريبون وحدت و انسجام بخشي، بين همه آحاد جامعه، گروه ها و جريان هاي مختلف سياسي است.

سیدرضا طباطبایی گفت: امام جمعه، محور همه فعاليت‌هاي اعتقادي، فرهنگي، ديني، سياسي و مذهبي در هر شهر و ديار است که امید می رود به حول و قوه الهي، اين جانب و ديگر مسئولان، بتوانيم با هماهنگي كامل با امام جمعه محترم، در جهت خدمت بي‌منت به مردم شريف و ولايت مدار خیرآباد، گام برداريم.



گفتنی است طی حکمی، از سوی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت الاسلام جواد طاهری امام جمعه سابق شهرستان مانه و سملقان (آشخانه)، به عنوان امام جمعه جدید خیرآباد ،منصوب و اولین نماز جمعه را در خیرآباد ورامین اقامه کرد.