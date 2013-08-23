دولت روحانی توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی داشته باشد/ آزادی حسنی مبارک از زندان دهن کجی به انقلاب مصر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز گفت : رهبر انقلاب در توصیه های خود بارها بحث اتحاد دلسوزانه همه اقشار برای کمک به دولت جدید را مطرح کرده اند و از همه طبقات جامعه خواسته اند نسبت به دولت جدید حمایت ویژه ای داشته باشند.

وی ادامه داد : از جمله توصیه های رهبری به دولت روحانی لزوم مبارزه قاطعانه با فساد اداری، اخلاقی و به خصوص اقتصادی است، به همین دلیل مردم از دولت جدید می خواهند از هر نوع فسادی به خصوص در ادارات جلوگیری کند.

آیت الله شبستری با تاکید بر لزوم توجه دولت جدید به مسائل اقتصادی جامعه گفت : مبارزه با مسائل اقتصادی باید در راس اولویت های کاری دولت جدید قرار بگیرد و دولت باید در رفع مشکلاتی همانند بیکاری و تورم عنایت ویژه ای داشته باشد.

وی ادامه داد : توجه ویژه به مسائل فرهنگی نیز همواره مورد تاکید مردم و رهبری بوده است به خصوص در جامعه کنونی که بی بند وباری در جامعه زیاد تر شده و برخی کارهای ضد ارزش های دینی در آن دیده می شود، ارزش کارهای فرهنگی مناسب خود را بیشتر نشان می دهد.

امام جمعه تبریز گفت : دشمنان در حال حاضر تهاجم ویژه ای نسبت به مسائل فرهنگی جوانان دارند و می خواهند که حوزه های علمیه خالی بوده و در صداوسیما برنامه مذهبی خاصی نباشد به همین دلیل دولت روحانی باید تدبیر ویژه ای نسبت به این معضلات داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه گفت : اوضاع در مصر بسیار تاسف بار بوده و ارتشیان زمانی که دیدند آمریکا، اسرائیل و برخی سران کشورهای دیگر از آنان حمایت می کنند دولت مصر را ساقط کردند اما این افراد باید بدانند توسل به زور در جوامع کنونی کاربردی ندارد.

آیت الله شبستری ادامه داد : آزاد کردن حسنی مبارک از زندان نوعی دهن کجی نسبت به انقلاب مصر به شمار می رود و به عبارتی می توان گفت همه این کارها به دست آمریکا و اسرائیل انجام می شود زیرا این کشورها می خواهند کشور اسلامی مصر با این اختلافات ضعیف شود.

وی افزود : اما اسرائیل و حامیانش باید بدانند جهان اسلام اجازه رسمیت یافتن دولت اسرائیل و تقویتش را نخواهد داد.