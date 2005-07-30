استقبال از اولين پذيره نويسي در آغاز به كار دولت جديد

به گزارش خبرگزاري مهر هفت شعبه بانك اقتصاد نوين در تهران و چهار استان خراسان رضوي ، فارس ، اصفهان و آذربايجان شرقي اقدام به پذيره نويسي شركت بيمه نوين با سرمايه 140 ميليارد ريال نمودند.

در اولين روز پذيره نويسي ، بيش از نيمي از سهام قابل پذيره نويسي شركت بيمه نوين واگذار گرديد، و اين در حالي بود كه دهها متقاضي از ساعات اوليه روز چهارشنه پنجم مرداد مقابل شعب بانك اقتصاد نوين صف كشيده بودند.

مهلت شركت در اين پذيره نويسي از 5 تا 15 مرداد ماه 1384 تعيين شده است ، اما با توجه به مشاركت گسترده هزاران نفر در پذيره نويسي ياد شده پيش بيني مي گردد كليه سهام قابل واگذاري ظرف دو روز به پايان برسد.

تعدادي از متقاضيان دلايل استقبال خود از اين پذيره نويسي را خريد سهم به ارزش اسمي ، داشتن موسسين معتبرو داشتن پورتفوي قابل قبول بر شمردند.

حضور ناظرين بيمه مركزي و نظارت آنها بر روند پذيره نويسي از نكات قابل توجهي بود كه نشان دهنده دقت بيمه مركزي و نظارت بر عملكرد شركت هاي بيمه خصوصي مي باشد.

به گزارش مهر در حالي كه عده اي سعي دارند انتخابات رياست جمهوري را دليلي بر ركود در بازار سرمايه معرفي كنند، استقبال مردم از پذيره نويسي فوق ، نشان دهنده اعتماد مردم به اين بازار است .