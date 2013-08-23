به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه نماز جمعه دیر ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: قلب انسان به عنوان حرم الهی نامگذاری شده است که نباید با گناه کردن با ابزار گوش و چشم به این جایگاه آسیبی واردکنیم.

وی بیان داشت: دوم شهریور آغاز هفته دولت به همه مسئولان و دولت مردان تبریک می گوییم و یاد و خاطره شهید رجایی و باهنر را گرامی می داریم و از دولت مردان و مسئولان می خواهیم که همیشه از این دو بزرگوار پیروی و آن‌ها را الگویی در کارهای اجرایی و اخلاقی خود قرار بدهند.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری هفته دولت این است که دولت مردان و مسئولان ایمان، تقوا، اخلاص، مکتبی بودن، ولایت مداری این دو بزرگوار را به عنوان الگو قرار بدهند و در این راستا حرکت کنند.

امام جمعه دیر با توجه به اینکه مکتبی بودن دولت‌ها مهم است، گفت: عنوان دولت‌ها از سازندگی، اصلاحات، عدالت محوری و اعتدال فقط در پای‌بندی به مکتب نمود و ارزش پیدا می‌کند.

حجت الاسلام حسینی با قدردانی از مواضع اصولی رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان خط قرمز را در امانت‌داری، رعایت رهنمودهای رهبری، حفاظت از عزت ورعایت اخلاق شرعی و قانونی دانست که امیدوارم مسئولان همیشه به این ارزش ها پای بند باشند وآن ها را رعایت کنند.

وی گفت: حفظ وحدت مجلس و دولت ضروری است و نباید با مسائل ریز و معرفی افرادی که در فتنه سال 88 نقش داشته‌اند برای رای اعتماد به مجلس این وحدت خدشه دار شود و این وحدت به‌وجود آمده را قدر بدانند.

امام جمعه دیر با اشاره به پانزدهم شوال سالروز شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) وشهادت حمزه عموی پیامبر(ص) گفت: این دو بزرگوار از شخصیت های بزرگ اسلامی هستند که در دینداری، ولایت مداری نقش به‌سزایی در ترویج و گسترش معارف دینی داشتند.

وی افزود: از همین جا از اداره اوقاف و امور خیریه درخواست دارم که در ساختن امام‌زاده‌ها نظارت دقیقی داشته باشند تا جلو سو استفاده و کلاهبرداری افرادی گرفته شود.

امام جمعه دیر در ادامه خطبه دوم به تحولات کشورهای مصر و سوریه و لبنان اشاره کرد و یادآور شد: بر اثر توطئه دشمنان این اتفاقات صورت می گیرد و ملت‌ها باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند تا نقشه دشمنان اسلام خنثی شود.