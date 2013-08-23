تاریخ مقام شهیدان رجایی و باهنر را درک نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه میامی با اشاره به حوادث و اتفاقاتی که در اویل انقلاب ایران اسلامی رخ داد اظهار داشت: در انقلاب ما گروهی به نام مجاهدین خلق تشکیل شد که اولین کسی که نام منافق بر آنها گذاشت امام راحل(ره) بودند.

وی با یادآوری اینکه این گروه در آن زمان جنایت ها و خیانت های فراوانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی کردند و افرادی مانند کشمیری را تربیت می کردند که به ظاهر خوب ولی در باطن افرادی بسیار منافق بودند، تصریح کرد: در واقعه هشتم شهریور سال 60 دشمنان انقلاب اسلامی دو بزرگواری را از ما گرفتند که تاریخ هنوز نتوانسته است مقام آن ها را درک کند.

امام جمعه میامی همچنین با اشاره به آغار فعالیت دولت یازدهم اظهار داست: افرادی که از سوی مجلس شورای اسلامی تایید شدند دارای کارنامه و سوابق خوبی هستند و امیدواریم بتوانند در همه امورتخصصی خود و همچنین رسیدگی به مشکلات مردم موفقیت های فراوانی کسب کنند.

موسوی ضمن تبریک هفته دولت به همه دولتمردان تصریح کرد: ما مفتخریم که در عصر و زمانی هستیم که رهبر، دولت و مردم یک دل و هماهنگ هستند و تفرقه ای بین این عزیزان وجود ندارد.

وی در خطبه اول نماز جمعه نیز به اهمیت حضور در مساجد اشاره داشت و گفت: اگر حضور مردم کمرنگ شود همین مساجد در روز قیامت از ما شکایت خواهند کرد.

امام جمعه میامی تاکید کرد: هر کس که خدا را دوست دارد باید پیامبر و رسول او را نیز دوست داشته باشد و همچنین اگر پیامبر را دوست داشته باشد باید قرآن و عترت او را نیز دوست داشته باشد و همه اینها به هم مرتبط هستند و از یکدیگر جدا نخواهند شد.

موسوی در خاتمه گفت: اگر کسی قرآن را دوست دارد باید مسجد را دوست داشته باشد و جایگاه مسجد و قرآن را تکریم کند و برای ورود به محضر قرآن کریم و ورود به مسجد نیز آداب خاصی وارد شده است که باید آنها را رعایت کند.