اصطلاح فرزند کمتر زندگی بهتر زیان آور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی صفایی ظهر امروز در جمع نمازگزاران بخش گلستان با تاکید بر اینکه کشور ما در شرایط جمعیتی مناسبی قرار ندارد اظهار داشت: در حال حاضر جمعیت کشور ما بسیار کم است و به کار بردن اصطلاح فرزند کمتر زندگی بهتر در زمان کنونی مناسب نیست بلکه زیان آور است.

وی ادامه داد: با توجهاتی که خداوند بزرگ بر ملت ایران داشته ما مشکل و کمبودی نداریم البته اگر به درستی مدیریت شود، وجود رودخانه های پر آب و زمینهای بایر ما را برای ارائه خدمات بی نیاز می کند و کشور می تواند جمعیتی حدود 200 میلیون نفر را مدیریت کند.

این مسئول، شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را زمانی مطلوب دانست که جمعیت موجود به 200 میلیون نفر برسد.

صفایی با اشاره به سخنان آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: به فرموده آیت الله نوری همدانی مساحت کره زمین 500 میلیون هکتار است که اگر به جمعیت کنونی تقسیم کنیم به هر فرد زمینی بالغ بر پنج هکتار از خشکی و 12 هکتار از دریا سهم می رسد.

ارتقای فرهنگ دینی در جامعه امری ضروری است

صفایی در ادامه اضافه کرد: با توجه به آغاز هفته دولت و آرزوی موفقیت برای دکتر روحانی از او خواستاریم به دومسئله مهم توجه ویژه داشته باشند، اول عدالت محوری را در جامعه پیاده کند و بتواند امنیت اجتماعی سیاسی اقتصادی را به وجود آورد و دیگری ارتقا فرهنگ دینی است که ثابت شده هر قدر به دین بیشتر رسیدگی شود تخلفات کمتر می شود پس برای کاهش تخلفات و افزایش امنیت در کشور باید فرهنگ دینی را ارتقا دهیم.

سقط جنین حرام است

وی با اشاره بر اینکه درماه مبارک رمضان تعداد کثیری به ایشان مراجعه کردند و سوالاتی در رابطه با سقط جنین داشتند، ادامه داد: با پیگیری این مسئله دریافتند که جلوگیری از بارداری در اسلام مشکلی ندارد ولی بعد از انعقاد جنین قتل عمد محسوب می شود و دیه قتل برای بچه ای که هنوز روح در آن دمیده نشده 100 شتر است و باتوجه به پیری جمعیت باید به افزایش جمعیت و زیاد شدن فرزندان افتخار کنیم.