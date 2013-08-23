اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین شد

به گزارش حبرگزاری مهر، ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای در حکمی محسن اسماعیلی استاد دانشگاه و عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی را به عضویت و ریاست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس منصوب کرد.



پیش از این نمایندگان مجلس در روز 23 تیرماه سال جاری دکترمحسن اسماعیلی را برای سومین بار با 237 رأی موافق به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند که اخذ این میزان رأی تاکنون بی سابقه بوده است.



پیش از این دکتر عباسعلی کدخدایی ریاست هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین را برعهده داشت.