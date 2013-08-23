به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سیداحمد میرعلایی دبیر جشنواره، حبیب‌الله بهمنی؛ کارگردان، سیروس حسن‌پور؛ کارگردان، پوران درخشنده؛ کارگردان، علی زارعان؛ مدیر تلویزیونی و محمدعلی صفورا؛ کارگردان به عنوان اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش ملی ویدئو و پویانمایی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.



بر اساس مقررات جشنواره بیست و هفتم، امسال در بخش مسابقه آثار ویدئویی (بلند و کوتاه) 6 پروانه زرین و در بخش مسابقه آثار پویانمایی 4 پروانه زرین اهدا خواهد شد. 20 شهریورماه آخرین مهلت دریافت آثار در این بخش اعلام شده است.



بیست‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با گرامیداشت نام و یاد پیامبر اکرم (ص) پدر آسمانی تمام کودکان دنیا از 15 تا 19 مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.