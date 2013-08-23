به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان، ضمن تاکید بر اینکه مردم منتظر اقدام قاطعانه دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند افزود: از دکتر روحانی می خواهیم تا با فساد در هر زمینه ای با جدیت وارد شوند.

وی همایت همه جانبه از دولت جدید را خواسته رهبری ذکر کرد و افزود: دولت مخالفان ولایت فقیه و کسانی که از آنها بوی فتنه به مشام می رسد را در خود جای ندهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری، همچنین ضمن یادآوری سالروز شهادت رجایی و باهنر، و آغاز هفته دولت، تصریح کرد: هفته دولت با مقام این دو شهید بزرگوار ماندگار شد.

آیت الله شاهچراغی، با اشاره به رویدادهای هفته های اخیر کشور مصر و تبرئه شدن حسنی مبارک با آن همه جنایت گفت: ماجرای این کشور به رسوایی تبدیل شده و اخوان المسلمین ضمن تقویت مقاومت، نباید در مقابل این فتنه ها سست شوند.

وی در خاتمه با بیان اینکه متاسفانه انقلابیون مصر ارتش و قوه قضائیه را اصلاح نکردند، اظهار داشت: ارتش کنونی مصر همان ارتش زمان حسنی مبارک است.