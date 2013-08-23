افراد مسلح سه عضو یک خانواده را کشتند / ناکامی سه تروریست در فرار از زندان در الحله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری د.پ.آ، تروریستهای مسلح با حمله وحشیانه به اعضای یک خانواده بی دفاع در شمال بغداد، سه نفر از آنها را به قتل رساندند.



منابع پلیس عراق اعلام کردند افراد مسلح، سه عضو یک خانواده را در یکی از مناطق جنوب تکریت، به ضرب گلوله کشتند و یک عضو دیگر این خانواده هم زخمی شد.

این منابع به این رسانه آلمانی گفتند افراد مسلح امروز به منزلی در منطقه الحی العسکری در الدجیل واقع در جنوب تکریت حمله کردند و سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و مادربزرگ را کشتند و یکی از فرزندان آنها را هم زخمی کردند.

ناکامی سه تروریست در فرار از زندانی در مرکز الحله

خبر دیگر اینکه تلاش سه زندانی برای فرار از زندان العقرب در مرکز الحله در استان بابل عراق با ناکامی روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، یک منبع در پلیس استان بابل عراق امروز گفت نیروهای امنیتی تلاش سه زندانی محکوم به شرکت در اقدامات تروریستی برای فرار از زندان العقرب در مرکز شهر الحله را ناکام گذاشتند.

این منبع گفت این سه فرد محکوم در ارتباط با قانون مبارزه با تروریسم صبح امروز جمعه برای فرار از زندان تلاش کردند، اما نیروهای واکنش سریع فورا با آنها مقابله کردند که سبب بروز درگیری میان دو طرف و کشته شدن یکی از زندانیان فراری و یک افسر پلیس شد.



200 نفر در زندان العقرب که اکثر آنها بر اساس ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم زندانی شده اند. این ماده قانونی، اقدامات خشونت آمیز، تهدید، فتنه افکنی طایفه ای یا جنگ و درگیری داخلی از طریق مسلح کردن شهروندان یا وادار کردن آنها به حمل سلاح یا تحریک و حمایت مالی از این اقدامات، یک اقدام تروریستی قلمداد می کند.