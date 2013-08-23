به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هواداران رئیس جمهور معزول مصر امروز در تلاش برای برگزاری تظاهراتی گسترده با عنوان "جمعه شهیدان" هستند.

این در حالی است که "حسنی مبارک" پس از خروج از زندان طره، شب گذشته را در بیمارستان نظامی قاهره گذراند.

تظاهرات امروز در واقع نشان خواهد داد که اخوان المسلمین تا چه اندازه هوادار دارد و به چه میزان می تواند همچنان مردم را به خیابانها بکشاند.

در همین راستا نیروهای امنیتی مصر تدابیر ویژه ای در نظر گرفته اند و ورودیهای شهرهای مهم و میادین اصلی را مسدود کرده اند.

تظاهرات دیگری که امروز همزمان با تجمع حامیان مرسی برگزار خواهد شد، تظاهرات مخالفان آزادی مبارک است که همزمانی این دو تجمع بر پیچیدگی اوضاع مصر افزوده است.

در تحولی دیگر، روزنامه الیوم السابع از درگیری هواردران اخوان المسلمین و اهالی منطقه طنطا خبر داد.